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6 декабря • обновлено в 13:51
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Антон Малиновский
Антон Малиновский
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Зеленский решил "нагреть" украинский бизнес? Что не так с кредитами для заробитчан

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Президент Украины Владимир Зеленский захотел вернуть заробитчан в Украину и в итоге собрать 65 миллионов человек в пределах страны. Для этого он предложил всем, кто хочет вернуться на Родину и открыть свой бизнес, 1,5 миллиона гривен кредита под низкие проценты.

При этом остается непонятным ни то, как финансировать эту инициативу, ни то, сможет ли уже работающий в Украине бизнес тоже пользоваться такими льготами.

Заработает ли эта система и откуда брать деньги на низкие ставки разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

  • Зеленский обещает 1,5 миллиона гривен в кредит под 5-9% заробитчанам, которые вернутся в Украину;

  • Предпочтение отдается малому бизнесу – барбершопам, кафе, сыроварням;

  • Эксперты называют проект абсолютно сырым – как минимум непонятно, откуда будут деньги для таких низких ставок.

Что не так с предложением Зеленского

В своем видеообращении он заявил, что хочет выполнить инаугурационное обещание и вернуть все 65 миллионов украинцев на родные земли. В качестве мотиватора он предложил “тем, кто уехал, и тем, кто опустил руки” выдавать кредиты на открытие либо развитие бизнеса. И вот какие проценты предлагает президент:

  • 5%, если вы имеете или создаете бизнес с двумя рабочими местами (минимум);

  • 7%, если ваш бизнес приносит до 25 млн прибыли и не создает рабочие места (но за каждого нового работника ставку уменьшат на 0,5%)

  • 9%, если ваш бизнес уже запущен и приносит от 25 до 50 млн прибыли.

Обещают ставки 5-9%

Обещают ставки 5-9%

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Однако, за такой радужной картинкой скрывается довольно много моментов, которые так и не были объяснены. Например, неясно, кто даст ресурсы на то, чтобы выдавать кредиты с такими ставками, ведь сейчас средняя ставка кредитования бизнеса - около 20% в год. Также непонятно, получат ли такую же возможность бизнесы, уже существующие в Украине. В комментарии OBOZREVATEL свое замешательство по этому вопросы высказал экс-заместитель главы Нацбанка Украины Сергей Яременко.

"Что мешает сегодня действующему бизнесу дать льготы, чтоб он расцвел и его прекрасное состояние привлекло внимание их (заробитчан. Ред.), и они подумали: “Блин, так вот же в стране Клондайк!”. А так для остальных, кто тянет лямку, остается 25%? Или всем по 5%?", – высказался эксперт.

Зеленский пообещал дешевые кредиты заробитчанам

Зеленский пообещал дешевые кредиты заробитчанам

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По его мнению, программа задает огромное количество вопросов, которые пока без ответа. И вообще, он считает, что президента мог подставить тот, кто предложил такую инициативу.

Это подстава какая-то. Это говорит о том, что понимания о механизме функционирования денежной системы совсем нету, – поделился Яременко.

Откуда брать деньги

Основной вопрос, который касается новой программы – откуда банки будут брать деньги на такие низкие ставки. По словам экономиста и экс-заместителя главы правления НБУ Александра Савченко, один из вариантов – дотировать коммерческие банки из бюджета.

Зеленский решил "нагреть" украинский бизнес? Что не так с кредитами для заробитчан

"Сейчас средняя ставка для бизнеса 20%, потому что Нацбанк ставит достаточно высокую ставку. Поэтому, если президент хочет запустить эту программу, то надо дотировать коммерческие банки где-то на 15%. В бюджете деньги на это не предусмотрены, поэтому, давайте подождем", – объяснил в комментарии OBOZREVATEL Савченко.

Смотрите видео по теме:

Еще один из вариантов, которые обсуждают эксперты – создание специального фонда, который будет функционировать за счет Нацбанка Украины. В целом эта программа может создать довольно опасную финансовую ситуацию в стране. Ведь государственные банки могут попросту получить приказ выдавать кредиты под низкие ставки и таким образом получить большое количество проблемных займов.

Кроме того, вопросы вызывают и направления бизнеса, которые озвучил Зеленский – барбершопы, кафе, сыроварни и прочее. Все это может создать огромный рынок услуг, тогда как у населения не будет возможности или надобности пользоваться таким разнообразием.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Эксклюзив
Персоны
Владимир Зеленский Александр Савченко Сергей Яременко
Место
Украина
Теги
кредит заробитчане
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Помню времена, когда государство датировало кредиты аграриям. Я однажды воспользовался этой льготой. Прошло несколько дней и ко мне с проверкой пришло сначала КРУ, потом налоговая, еще кто-то и закончилось все приходом СБУ. Они так мне за**ли мозги, что больше я льготу не оформлял! Эта инициатива приведет к тому, что на одного вернушегося в Украину десяток сбежит за границу!
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Кульшин Владимир, а ведь говорил соседний братский премьер-министр : "хватит кошмарить бизнес!".
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Это ж головой работать надо, просчитать модель бизнеса, найти свою нишу на рынке чтобы не обанкротиться. Куда как проще собрал клубнику, получил денежки (если повезет) и доволен)
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