Максимум за 5 лет: Украина взлетела в важном индексе реформ

В Украине индекс и иМоРе (единственная независимая количественная оценка реформ) достиг самого высокого уровня с 2015 года.
"Это победа и свидетельство качественной работы Верховной Рады и правительства", – написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в Facebook.
По его словам, турборежим работы парламента и Кабинета министров дает положительные результаты.
В частности авторы исследования обратили внимание на реформы финансового сектора:
законы о "сплите" и о защите прав потребителей финансовых услуг;
законы об усилении институциональной способности НАБУ и НАПК;
отмена монополии государственных учреждений на проведение экспертизы;
закон о снижении порогов для ProZorro;
закон о концессии;
закон об отмене перечня объектов, не подлежащих приватизации;
закон об обязательном нотариальном удостоверении отчуждения корпоративных прав.
"Последнее значение индекса – одно из самых высоких в истории его существования. иМоРе достигал такого уровня или выше всего четыре раза за свою историю", – сообщил Милованов.
Последний раз это произошло в 2015 году после того, как Верховная Рада восьмого созыва обрела свои полномочия и назначила Кабмин.
Турборежим работы парламента и Кабинета министров дает положительные результаты
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2020 году прогнозируется ускорение роста валового внутреннего продукта до 3,3%.
Одновременно с этим ожидается замедление потребительской инфляции до 6%, свидетельствует проект Государственного бюджета на 2020 год.
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