Главная Новости
25 ноября • обновлено в 11:45
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Максимум за 5 лет: Украина взлетела в важном индексе реформ

686
Читать материал на украинском

В Украине индекс и иМоРе (единственная независимая количественная оценка реформ) достиг самого высокого уровня с 2015 года.

"Это победа и свидетельство качественной работы Верховной Рады и правительства", – написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в Facebook.

По его словам, турборежим работы парламента и Кабинета министров дает положительные результаты.

Новости
"Прирост в физических объемах": в Украине рассказали о прорыве с экономикой

В частности авторы исследования обратили внимание на реформы финансового сектора:

  • законы о "сплите" и о защите прав потребителей финансовых услуг;

  • законы об усилении институциональной способности НАБУ и НАПК;

  • отмена монополии государственных учреждений на проведение экспертизы;

  • закон о снижении порогов для ProZorro;

  • закон о концессии;

  • закон об отмене перечня объектов, не подлежащих приватизации;

  • закон об обязательном нотариальном удостоверении отчуждения корпоративных прав.

"Последнее значение индекса – одно из самых высоких в истории его существования. иМоРе достигал такого уровня или выше всего четыре раза за свою историю", – сообщил Милованов.

Последний раз это произошло в 2015 году после того, как Верховная Рада восьмого созыва обрела свои полномочия и назначила Кабмин.

Турборежим работы парламента и Кабинета министров дает положительные результаты

Турборежим работы парламента и Кабинета министров дает положительные результаты

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2020 году прогнозируется ускорение роста валового внутреннего продукта до 3,3%.

Одновременно с этим ожидается замедление потребительской инфляции до 6%, свидетельствует проект Государственного бюджета на 2020 год.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Украина в рейтингах" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктор Калиненко
Тема
Украина в рейтингах
Персона
Тимофей Милованов
Место
Украина
Тег
Министерство экономического развития и торговли Украины
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
3
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Хо Хол
Хо Хол
"Достиг самого высокого уровня с 2015 года" - уахахахах. Еще лет через 10 будет достигнут самый высокий уровень с 2013 года. XDD
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги