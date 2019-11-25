Максимум за 5 лет: Украина взлетела в важном индексе реформ

В Украине индекс и иМоРе (единственная независимая количественная оценка реформ) достиг самого высокого уровня с 2015 года.

"Это победа и свидетельство качественной работы Верховной Рады и правительства", – написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в Facebook.

По его словам, турборежим работы парламента и Кабинета министров дает положительные результаты.

В частности авторы исследования обратили внимание на реформы финансового сектора:

законы о "сплите" и о защите прав потребителей финансовых услуг;

законы об усилении институциональной способности НАБУ и НАПК;

отмена монополии государственных учреждений на проведение экспертизы;

закон о снижении порогов для ProZorro;

закон о концессии;

закон об отмене перечня объектов, не подлежащих приватизации;

закон об обязательном нотариальном удостоверении отчуждения корпоративных прав.

"Последнее значение индекса – одно из самых высоких в истории его существования. иМоРе достигал такого уровня или выше всего четыре раза за свою историю", – сообщил Милованов.

Последний раз это произошло в 2015 году после того, как Верховная Рада восьмого созыва обрела свои полномочия и назначила Кабмин.

Турборежим работы парламента и Кабинета министров дает положительные результаты

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2020 году прогнозируется ускорение роста валового внутреннего продукта до 3,3%.

Одновременно с этим ожидается замедление потребительской инфляции до 6%, свидетельствует проект Государственного бюджета на 2020 год.

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