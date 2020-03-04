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4 марта • обновлено в 16:51
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Зеленский резко раскритиковал работу украинской таможни

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Контрабанда отправила украинскую таможню в нокаут. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая в среду, 4 марта, перед депутатами Верховной Рады.

"За два месяца невыполнения госбюджета почти на 16 млрд гривень. 13 из них – провал поступлений от таможни. Можно сказать, что контрабанда отправила таможню в нокаут", - заявил Зеленский.

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Глава государства также добавил, что нужно говорить не только о достижениях правительства, но и его недостатках.

Ранее, 27 февраля говорилось, что таможня собрала 20,2 млрд грн. По данным статистики, в среднем она собирает по 1 млрд грн в день различных платежей. При этом план составляет 28,8 млрд грн.

Как сообщал OBOZREVATEL:

4 сентября руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов сообщил о старте ИТ-аудита основных систем "Новой таможни".

До конца 2019 года в Украине разработают стратегию цифровой трансформации Таможенной службы. Это позволит контролировать движение товаров и выявлять схемы незаконного ввоза.

Министерство финансов утвердило структуру аппарата новой таможни и штатное расписание.

В воскресенье, 8 декабря, в Украине официально заработала новая Государственная таможенная служба.

Кабинет министров Украины поддержал порядок проведения электронных аукционов для конфискованных таможней товаров.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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