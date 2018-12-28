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''Это неприемлемо'': Гройсман потребовал понизить зарплату главы "Нафтогаза"

21.8тЧитать материал на украинском

Премьер-министр Владимир Гройсман выступил за пересмотр контракта с главой НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым в сторону уменьшения заработной платы.

"При рассмотрении вопроса о продлении контракта мы должны пересмотреть условия оплаты труда. Потому что я считаю, что по действующему контракту заработная плата сверхвысокая", – заявил Гройсман в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, для Украины и для экономики, которая только начинает расти, такие выплаты являются неприемлемыми.

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Премьер-министр также проинформировал наблюдательный совет государственной компании о необходимости учитывать позицию правительства.

"Я буду ожидать адекватной реакции совета", – резюмировал премьер.

Срок действия контракта с главой НАК "Нафтогаз Украины" Коболевым истекает в марте 2019 года.

Андрей Коболев и Владимир Гройсман

Андрей Коболев и Владимир Гройсман

"112 Украина"

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 мая наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" принял решение о выплате сотрудникам компании 46,3 млн долларов премий в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде в споре с российским газовым монополистом "Газпромом" по транзитному контракту.

Отмечалось, что первую часть премии в размере 541 млн гривен менеджеры получат в ближайшее время. Это 1% от объема выигрыша, уже признанного в финансовой отчетности "Нафтогаза" за 2017 год. Остальное будут выплачивать три года при условии, если российская компания выполнит требование суда.

Гройсман призвал пересмотреть решение о сумме премий, назвав это "перегибом", однако позже в Наблюдательном совете "Нафтогаза" заявили, что не намерены пересматривать данное решение.

Персоны
Андрей КоболевВладимир Гройсман
Место
Украина
Теги
Кабинет министров УкраиныНафтогаз Украины
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Луговской Николай
Луговской Николай
Кто протежировал этого пацана?
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Korolev Vlad
Korolev Vlad
Луговской Николай, угадайте с трех раз, а также кто согласовал ему немыслимые премии, кому он отстегнул из них откат. кобелек сидит на чемоданах и ждет рывка к родной мамаше и к отправленным ей долярам
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