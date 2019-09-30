"Это неправда!" Гончарук развенчал "зраду" вокруг нового транша МВФ

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство начало переговоры с Международным валютным фондом – новая программа финансирования может быть подписана уже в декабре.

"До этого момента у нас будет несколько этапов. Через пару недель наши коллеги – несколько министров ключевых – поедут в Соединенные Штаты в офис МВФ, для того чтобы продолжать переговоры", – сообщил Гончарук на своем YouTube-канале.

По его словам, правительство ожидает, что там будет достигнута предварительная договоренность о составе и структуре программы.

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Председатель Кабинета министров также сообщил, что прочитал в интернете несколько забавных комментариев о том, что миссия МВФ якобы уехала из Киева и ни о чем не договорилась – "зрада-зрада".

"Это неправда. МВФ – это одна из крупнейших финансовых организаций в мире и на нее ориентируются инвесторы, Мировой банк, Европейский банк реконструкции и развития", – заявил Гончарук.

По его словам, это очень важные для Украины партнеры, поскольку для развития экономики нужны инвестиции.

"На МВФ ориентируются, а это значит, что Украина должна договориться о плане сотрудничества на следующие три года, потому что МВФ – наш большой кредитор и другие инвесторы будут видеть, что Украина адекватно себя ведет с другим кредитором. Это очень важно, чтобы нам доставались дешевле ресурсы" – отметил Гончарук.

Премьер-министр также допустил staff level agreement – договоренности на экспертном уровне с МВФ – по новой программе в октябре после переговоров в Вашингтоне.

Правительство начало переговоры с Международным валютным фондом – новая программа финансирования может быть подписано уже в декабре

Как сообщал OBOZREVATEL:

В НБУ сообщили, что уже до конца 2019 года Международный валютный фонд предложит Украине новую программу сотрудничества и выделит 2 млрд долларов первого транша кредита по новой программе.

Позже министр финансов Оксана Маркарова заявила, что Украина прекратит сотрудничество с МВФ после того, как будет выплачена текущая кредитная программа.

При этом экономист Виктор Скаршевский заявил, что Украине вряд ли удастся завершить сотрудничество с МВФ после окончания новой программы, поскольку через 1-1,5 года грянет очередной кризис.

26 сентября СМИ обнародовали информацию, что Украина не смогла договориться о новой программе кредитования МВФ во время визита миссии Фонда в Киев.

Позже Кабинет министров сообщил, что переговоры о новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом ведутся и находятся в активной стадии.

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