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30 сентября • обновлено в 12:52
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"Это неправда!" Гончарук развенчал "зраду" вокруг нового транша МВФ

2.1т Читать материал на украинском

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство начало переговоры с Международным валютным фондом – новая программа финансирования может быть подписана уже в декабре.

"До этого момента у нас будет несколько этапов. Через пару недель наши коллеги – несколько министров ключевых – поедут в Соединенные Штаты в офис МВФ, для того чтобы продолжать переговоры", – сообщил Гончарук на своем YouTube-канале.

По его словам, правительство ожидает, что там будет достигнута предварительная договоренность о составе и структуре программы.

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Председатель Кабинета министров также сообщил, что прочитал в интернете несколько забавных комментариев о том, что миссия МВФ якобы уехала из Киева и ни о чем не договорилась – "зрада-зрада".

"Это неправда. МВФ – это одна из крупнейших финансовых организаций в мире и на нее ориентируются инвесторы, Мировой банк, Европейский банк реконструкции и развития", – заявил Гончарук.

По его словам, это очень важные для Украины партнеры, поскольку для развития экономики нужны инвестиции.

"На МВФ ориентируются, а это значит, что Украина должна договориться о плане сотрудничества на следующие три года, потому что МВФ – наш большой кредитор и другие инвесторы будут видеть, что Украина адекватно себя ведет с другим кредитором. Это очень важно, чтобы нам доставались дешевле ресурсы" – отметил Гончарук.

Премьер-министр также допустил staff level agreement – договоренности на экспертном уровне с МВФ – по новой программе в октябре после переговоров в Вашингтоне.

Правительство начало переговоры с Международным валютным фондом – новая программа финансирования может быть подписано уже в декабре

Правительство начало переговоры с Международным валютным фондом – новая программа финансирования может быть подписано уже в декабре

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Позже Кабинет министров сообщил, что переговоры о новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом ведутся и находятся в активной стадии.

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Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Тег
МВФ
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
"Это неправда. МВФ – это одна из крупнейших финансовых организаций ..." Та ты шо? Во, ёпт-ть, а мы и не знали ... Только единственно, шо плохо, шо она вас заставляет в шаровары себе "дуть" ...
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"и другие инвесторы будут видеть, что Украина адекватно себя ведет с другим кредитором" а России уже 3 ярда вернули?
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филипп филипыч
филипп филипыч
мвф куче стран в африке так же помогал. результаты развития этих стран можно легко загуглить. но я думаю вы и так догадались к чему это привело))
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филипп филипыч
филипп филипыч
а уж про латинскую америку лучше и не говорить)
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