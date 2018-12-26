''Это неизбежно'': в России озвучили последствия санкционного удара США

Соединенные Штаты могут ввести санкции против еще двух крупных банков Российской Федерации.

​"Примерно мы понимаем, какие кандидаты попадут в этот список", – заявил глава банка "ФК Открытие" Михаил Задорнов, передает РБК.

По его словам, расширение санкционного списка может произойти в начале 2019 года. Однако раскрывать названия "кандидатов" Задорнов не стал.

​"Я думаю, что до конца никто не может сказать, что сделает администрация США и когда это произойдет – в феврале, весной... Произойдет ли это с какой-то степенью достоверности, посмотрим, подождем конца первого – начала второго квартала 2019 года", – отметил глава одного из российских банков.

На сегодняшний день под санкциями США находятся 116 российских банков. При этом на рассмотрении американского конгресса – два законопроекта (DETER и DESKAA), в которых, в частности, идет речь о введении "адских санкций" против банков России. По оценке АКРА, в случае полномасштабного расширения санкций российская экономика в 2019 году может войти в рецессию, а доллар подорожать до 83 рублей.

При этом международное рейтинговое агентство S&P ожидает, что эти законопроекты не будут приняты в нынешнем виде: в противном случае они затронут не только российскую экономику, но и международных инвесторов и европейские страны.

Задорнов также напомнил, что в России уже создана система переводов через Центральбный банк, которая дает возможность крупнейшим финучреждениям отдельно от системы SWIFT совершать расчеты в рублях.

"Ограничения, если они будут, для отдельных банков коснутся прежде всего долларовых переводов их клиентов. В случае санкций это уже вещь неизбежная. Но в отличие от 2014 года и банки, и предприятия уже нашли способы адаптации к этой неприятной ситуации", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соединенные Штаты и Украина выступили за усиление санкций против России. Представитель Государственного департамента Курт Волкер и президент Петр Порошенко считают, что ограничительные меры и перспективы их усиления, в том числе за нападение в Керченском проливе, остаются важным элементом мирного урегулирования ситуации и сдерживания российской агрессии.