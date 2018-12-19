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МирСпорт

/Новости экономики

''Это неизбежно'': США вытеснят Россию с рынка нефти

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Рост добычи и экспорта нефти в Соединенных Штатах регулярно ставит рекорды и с такими темпами, они очень скоро займут второе место в мире по экспорту “черного золота”, вытеснив Россию.

"Благодаря впечатляющему сланцевому старту и грядущему сланцевому буму, согласно прогнозам ведущего промышленного аналитического центра IHS Markit, в 2020 году экспорт нефти США превысит 5 млн баррелей в сутки", – пишет блогер Злой одессит в блоге OBOZREVATEL.

Одновременно с этим многие аналитические агентства, а также Организация стран – экспортеров нефти ожидают, что с 2020 года в России деградация добывающей отрасли достигнет необратимого процесса и ежегодная добыча будет падать.

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"Можно смело констатировать уход бензоколонки на задний план в ближайшей перспективе… Вытеснение с рынка для бензоколонки, занимающей 1/9 суши – неизбежно", – резюмировал блогер.

''Это неизбежно'': США вытеснят Россию с рынка нефти

Напомним, что 6 декабря нефть Brent обвалилась ниже психологической отметки – до 59,59 доллара за баррель. При этом стоимость WTI понизилась до 51,33 доллара за баррель.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 декабря Россия под давлением Организации стран-экспортеров нефти согласилась сократить добычу "черного золота" примерно на 3%.

Всего нефтяной картель уберет с рынка 800 тысяч баррелей, а другие страны-участники сделки снизят добычу на 400 тысяч баррелей. Соглашение будет действовать в течение полугода с возможным пересмотром параметров в апреле.

Читайте все новости по теме "Мировые цены на нефть" на OBOZREVATEL.

Тема
Мировые цены на нефть
Место
США
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Ну епта... Злой одессит нефтяным аналитиком заделался...
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