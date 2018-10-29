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''Это недопустимо'': Гройсман пригрозил "Укрпочте" из-за отказа доставлять пенсии

1.5тЧитать материал на украинском

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что не допустит прекращение "Укрпочтой" доставки пенсий украинцам, а также предложил ее менеджменту уволиться.

"Это недопустимо – не доносить пенсии пенсионерам. Я этого не допущу. Экономить пусть начинают с себя – своих заработных плат. Если менеджмент "Укрпочты" не понимает важности социальной функции компании, и это будет их неизменная позиция – я бы советовал им всем собраться, написать заявления и перейти на другую работу", – заявил Гройсман, передает "Урядовий портал".

По его словам, правительство назначало менеджмент на конкурсной основе не для того, чтобы они брали в заложники пенсионеров, а для того, чтобы находили правильные рыночные механизмы, выполняли социальную функцию и делали компанию богаче.

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Кроме того, премьер отметил, что в "Укрпочту" назначили независимый наблюдательный совет и к нему обратятся с просьбой дать оценку ситуации и повлиять на руководство.

"Почта будет доставлять пенсии, и это принципиально важно для людей. Украинская почта должна работать для украинских граждан… Я понимаю, есть проблемы. Но я подчеркиваю: мы нанимали управленцев, чтобы они эти проблемы решали, а не создавали новые", – резюмировал Гройсман.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский заявил, что с 1 января 2019 года компания больше не будет доставлять пенсии, поскольку это является экономически невыгодным.

Персона
Владимир Гройсман
Место
Украина
Объекты
УкрпочтаКабинет министров Украины
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Мир Миру
Мир Миру
Именно так, менеджменту ГОСУДАРСТВЕННОЙ компании надо "поделиться" своими окладами с коллективом. Никто не согласует закрытие отделений Укрпочты и увольнение почтальонов.
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