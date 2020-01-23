Это не кофе: стало известно, что продают в Украине под "3 в 1"

В Украине эксперты проанализировали ингредиенты растворимого кофе "3 в 1" и пришли к выводу, что они являются лишь растворимыми сахарными напитками.

"Большинство растворимого кофе обычно производят из робусты, потому что в ней большее содержание кофеина, чем в арабике. В стики кофейных напитков "3 в 1" редко добавляют сублимированное кофе, который имеет лучшие вкусовые свойства, аромат и является самым дорогим из-за технологии производства – кофе мелко перемалывают, замораживают с водой, а затем с помощью специальных устройств отделяют от жидкости", – сообщила руководитель отдела тестирований Центра экспертиз "Тест" Нина Кильдий в комментарии expres.online.

По ее словам, кофеина в таких напитках немного (0,1-0,3%) и он не слишком взбодрит. В составе такого продукта на первом месте – сахар.

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"Он преобладает и составляет более чем 50% содержания стика. Производители таким образом увеличивают массу и объем рассыпчатого продукта. Кроме сахара, в составе таких стиков обычно можно найти и подсластители – натуральные, например стевия (E-960) и искусственные (Е-950), которые в 100-200 раз слаще сахара", – резюмировала Кильдий.

Кофеина в таких напитках немного (0,1-0,3%) и он не слишком взбодрит

Как сообщал OBOZREVATEL, диетолог Светлана Фус рассказала, что к употреблению кофе нужно подходить по правилу – "все хорошо в меру". А чтобы он был полезным, необходимо также правильно выбрать и приготовить его.

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