"Это мошенничество!" В Украине забили тревогу из-за новой схемы кражи денег

В Украине мошенники придумали новые схемы выманивания денег у пользователей онлайн-досок объявлений.

В частности, Валентина Мищенко продавала детскую коляску через сайт объявлений. Покупатель предложил перечислить деньги на карточку, а забрать товар должен был курьер. После женщине пришло сообщение, что на счет поступило 1435 гривен, сообщает "Сегодня".

"Приходит SMS о якобы зачислении денег, смотрю – номер не тот. Я решила позвонить в банк, уточнить пришли ли деньги на счет. Ничего не приходило. И я поняла, что это просто развод и это просто мошенники", – заявила Мищенко.

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По словам женщины, ее удивило то, что счет в сообщении был указан как пенсионный.

При этом финансистка Татьяна Пономарева подчеркивает, что отличить настоящие банковские сообщения о зачислении средств от "липовых", которые присылают мошенники, не трудно.

"Банки, как правило, отправляют сообщение, которое состоит из четырех- или семизначного номера телефона, либо это будет название банка вместо обычного номера. Если присылается SMS с 11-значного номера – с такого как пользуемся мы – то это можно считать мошенничеством", – резюмировала Пономарева.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как аферисты воруют деньги с карт украинцев. Также эксперты объяснили, как обезопасить себя от мошенников.

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