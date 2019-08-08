"Это манипуляция!" Украина уличила Россию во вранье об СНГ

Украина не имеет никакой задолженности перед Содружеством Независимых Государств.

Все заявления России об этом являются откровенной манипуляцией, сообщил в комментарии "Укринформу" заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

"Кремль не оставляет попыток любым способом вернуть Украину под свой контроль, в том числе через СНГ. Украина никогда не была членом этого Содружества, поскольку не подписала Устав СНГ. Мы были государством-основателем и участником Содружества, в свое время это имело смысл, но уже шестой год подряд Украина не подписывает ни одного документа, который принимается органами СНГ ", – отметил дипломат.

Боднар подчеркнул, что с 2014 года наше государство перестало платить взносы в СНГ. Также больше не подписывала ежегодных решений о Едином бюджете органов Содружества, то есть не брала на себя обязательств по уплате этих взносов.

"Поэтому никакой "задолженности" не может существовать в принципе", – акцентировал заместитель министра.

Боднар добавил, что Украина также максимально снизила уровень представленности в заседаниях высших органов СНГ – в некоторых мероприятиях участвовали только руководители иностранных дипломатических учреждений исключительно с целью защиты интересов нашей страны.

Кроме того, МИД отозвал трех представителей Украины, которые работали на должностях в структурах Содружества по квоте нашего государства, а в августе 2018 года было ликвидировано Постпредство Украины при координационных институтах СНГ, напомнил Боднар.

СНГ УзТАГ

"Более того, мы проводим масштабную инвентаризацию договоров, заключенных Украиной в рамках СНГ. А это около 240 документов. Уже прекращено действие 15 соглашений, которые не соответствуют нашим национальным интересам, продолжается работа по прекращению действия еще более 70 соглашений. Но все, что соответствует нашим интересам, будет оставаться действующим ", – подытожил дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL:

МИД России заявило, что задолженность Украины перед СНГ превысила 300 млн рублей (117,7 млн грн).

В 2018 году пятый президент Петр Порошенко поручил Кабинету министров подготовить предложения по прекращению участия Украины в уставных органах СНГ.

В январе 2019 года Украина вышла из трех соглашений по СНГ.

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