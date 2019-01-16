''Зажимают гайки'': налог на выезд из России высмеял экономист

Нефть и газ уже не могут полноценно наполнять бюджет России, поэтому там придумывают все новые налоги.

Такое мнение OBOZREVATEL, комментируя предложение ввести в РФ налог на выезд из страны, высказал экономист Александр Охрименко. Он считает, что нынешняя ситуация во многом курьезная и объясняет усиление экономических проблем в стране.

“В России много нефти и газа, но она (власть. — Ред.) все равно пытается оказывать давление на общество. Вот недавно НДС подняли, ведь им нужно наполнять бюджет. Они же не могут публично об этом сказать, что денег не хватает, поэтому делают такие шаги под разными предлогами”, — подчеркнул Охрименко.

Налоги будут вводиться поэтапно, чтобы не было негативной реакции у россиян. Во многом это объясняет и скандальную пенсионную реформу, в рамках которой граждане РФ будут выходить на пенсию позже.

“Они будут потихоньку “зажимать гайки”, молниеносного повышения не будет. Все делается шаг за шагом”, — сказал Охрименко.

Отметим, налог составит 500 рублей (примерно 210 гривен). Он должен действовать как для туристов-иностранцев, так и для россиян.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Аналогичное решение о налоге на выезд из страны приняли и в Японии. Вырученные деньги пойдут на улучшение местной инфраструктуры и безопасности в аэропортах.

Ранее в Минэкономразвития РФ признали, что из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков и роста цен на нефть инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость доллара может составить 70 руб/$.

При этом российские аналитики еще более пессимистичны в оценках. Они уверены, что в 2019 году россиян может ждать инфляционный шок.

Негативно влияют на Россию и санкции. В ближайшие месяцы россиян ждут “адские санкции” от США, которые могут затронуть 70% экономики.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!