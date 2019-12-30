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30 декабря • обновлено в 18:21
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Это конец? По плану Путина о "Северном потоке-2" нанесли сокрушительный удар

7.5т
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Швейцарская компания Allseas не будет заниматься прокладкой трубопровода "Северный поток-2".

Как сообщает РИА Новости, трубоукладчиков отправят на другую работу.

"Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока – 2", сообщили в компании. Там добавили, что направят трубоукладчики на другую работу", – говорится в сообщении.

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При этом рабочие уже покинули Балтийское море.

"Строительный флот Allseas покинул Балтийское море и был демобилизован для подготовки к другим работам", – сообщили в компании.

Северный поток-2

Северный поток-2

DW

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов, которые Кремль прокладывает в обход Украины.

  • Введение ограничительных мер предусматривается для обеспечения энергетической безопасности Европы.

  • Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопроводов, а также топ-менеджеров этих фирм. В частности, они могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.

  • Положение о санкциях разработали на основе законопроекта, представленного сенаторами Тедом Крузом и Джоан Шахин. По словам помощника Круза, санкции призваны остановить сооружение газопровода "Северный поток-2".

  • Также США пригрозили санкциями компании Allseas Group S.A., которая прокладывает российский газопровод. Сенаторы от Республиканской партии призвали компанию прекратить участие в строительстве газопровода, иначе против нее будут применены "адские санкции".

  • В частности, подрядчику "Северного потока-2" пригрозили "существенным падением стоимости акций и убийством финансовой жизнеспособности" вследствие полной блокировки всех активов компании в Соединенных Штатах. Кроме того, могут быть запрещены операции с Allseas Group S.A, а также принят запрет на въезд представителям компании в США.

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Автор
Тимур Григоренко
Теги
Новости России Северный поток - 2
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Свиньи кастрюляголовые ровно через год он заработает.
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Драго Кувалда, а хто компенсує подорожчання на декілька мільярдів?
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