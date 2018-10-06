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МирСпорт

''Это изменит все!'' Миру предрекли уменьшение зависимости от нефти и газа

2.6тЧитать материал на украинском

Во всем мире с года в год падает значимость углеводородов (нефти и газа) для экономики и растет вклад современных технологий. На почве этого уже к 2025-му году во всей мировой экономике произойдут существенные изменения.

Такое мнение высказал в своем блоге на OBOZREVATEL председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук. По его словам, такой прогноз он делал еще в 2008 году, после которого начался период глобального мирового кризиса.

"Конец XX – начало XXI века прошли под влиянием углеводородов, как главного доминирующего фактора функционирования мировой экономики. А в XXI веке очевидно это влияние углеводородов начнет кардинально сокращаться. И как раз, начиная с 2019-2020 годов, мы увидим этот главный фактор, который будет уменьшать влияние углеводородов на мировую экономику, а это соответственно будет менять все", - пояснил Кушнирук.

Он также отметил взаимозависимость углеводородов и стоимости производственных процессов. "Например, если начнется бесконечный процесс перехода от автомобилей внутреннего сгорания на электромобили, а они технологически проще, то количество производств, которые будут производить электрокары, и количество работников будут меньше. Ненужными станут АЗС, НПЗ (нефтеперерабатывающие заводы. – Ред.) в тех объемах, которые есть сейчас", - написал в блоге аналитик.

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Кушнирук также предсказал, что многое изменится в результате того, что влияние углеводородов на мировую экономику будет сокращаться. Поскольку есть некоторые ресурсы, которые связаны с углеводородами, а также существуют финансовые потоки, которые определяют, кто что потребляет.

Аналитик также подчеркнул тот факт, что сейчас ведущими мировыми компаниями являются не банки и нефтяные фирмы, а IT-корпорации. Он назвал датой кардинальных перемен в мировой экономике 2023-2025 годы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 октября директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард озвучила главные угрозы мировой экономике.

Место
Украина
Объекты
"Роснефть"газ
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Вата может похвастать ИТ корпорацией ? Хуй. Только нефть и газ.) Ну и ватотроли с ватоправославием (ага, скрепы, как же без них)
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
первый электромобиль был создан еще в 19 веке и при чем не одним человеком и не в одном экземпляре. что то это не привело к "бесконечному процессу перехода от автомобилей внутреннего сгорания на электромобили"
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Ломберга Литор
Ломберга Литор
Однажды эмир позвал меня и спросил: «Можешь ли ты обучить моего любимого ишака богословию, чтобы он знал столько же, сколько я сам?» Мне показали ишака, я проверил его способности и ответил: «О пресветлый эмир! Этот замечательный ишак не уступает остротой своего ума ни одному из твоих министров, ни даже тебе самому, я берусь обучить его богословию, и он будет знать столько же, сколько знаешь ты, и даже больше, но для этого потребуется двадцать лет». Эмир велел выдать мне из казны пять тысяч таньга золотом и сказал: «Бери этого ишака и учи его, но клянусь Аллахом, если через двадцать лет он не будет знать богословия и читать наизусть Коран, я отрублю тебе голову!» - Ну, значит, ты заранее можешь проститься со своей головой! — воскликнул чайханщик. — Да где же это видано, чтобы ишаки учились богословию и наизусть читали Коран! - Таких ишаков немало и сейчас в Бухаре, — ответил Ходжа Насреддин. — Скажу еще, что получить пять тысяч таньга золотом и хорошего ишака в хозяйство — это человеку не каждый день удается. А голову мою не оплакивай, потому что за двадцать лет кто-нибудь из нас уж обязательно умрет — или я, или эмир, или этот ишак. А тогда поди разбирайся, кто из нас троих лучше знал богословие!
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