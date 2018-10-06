''Это изменит все!'' Миру предрекли уменьшение зависимости от нефти и газа

Во всем мире с года в год падает значимость углеводородов (нефти и газа) для экономики и растет вклад современных технологий. На почве этого уже к 2025-му году во всей мировой экономике произойдут существенные изменения.

Такое мнение высказал в своем блоге на OBOZREVATEL председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук. По его словам, такой прогноз он делал еще в 2008 году, после которого начался период глобального мирового кризиса.

"Конец XX – начало XXI века прошли под влиянием углеводородов, как главного доминирующего фактора функционирования мировой экономики. А в XXI веке очевидно это влияние углеводородов начнет кардинально сокращаться. И как раз, начиная с 2019-2020 годов, мы увидим этот главный фактор, который будет уменьшать влияние углеводородов на мировую экономику, а это соответственно будет менять все", - пояснил Кушнирук.

Он также отметил взаимозависимость углеводородов и стоимости производственных процессов. "Например, если начнется бесконечный процесс перехода от автомобилей внутреннего сгорания на электромобили, а они технологически проще, то количество производств, которые будут производить электрокары, и количество работников будут меньше. Ненужными станут АЗС, НПЗ (нефтеперерабатывающие заводы. – Ред.) в тех объемах, которые есть сейчас", - написал в блоге аналитик.

Кушнирук также предсказал, что многое изменится в результате того, что влияние углеводородов на мировую экономику будет сокращаться. Поскольку есть некоторые ресурсы, которые связаны с углеводородами, а также существуют финансовые потоки, которые определяют, кто что потребляет.

Аналитик также подчеркнул тот факт, что сейчас ведущими мировыми компаниями являются не банки и нефтяные фирмы, а IT-корпорации. Он назвал датой кардинальных перемен в мировой экономике 2023-2025 годы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 октября директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард озвучила главные угрозы мировой экономике.