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"Это геноцид!" Крымчане забили тревогу из-за массового выселения

1.3т Читать материал на украинском

В аннексированном Крыму жители поселка Гурзуф забили тревогу из-за желания руководства детского центра "Артек" снести все граничащие с лагерем постройки.

"Палисадники, гаражи, пристройки – все пойдет под ковш ради нового забора "Артека". Но на этом лагерь не остановится: следом у людей отберут квартиры, уверены в поселке", – говорится в публикации "Примечания".

При этом куда должны выселить крымчан неизвестно – официальной программы переселения до сих пор нет.

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На соответствующее происшествие уже отреагировали пользователи сети.

"Оккупанты выкидывают людей в Гурзуфе на улицу – дома под снос. Девятерых орки довели до смерти. Люди кричат, что это геноцид и что они раньше были слепы. На оккупендум больше бы не пошли", – пишет в Twitter блогер КРЫМский бандеровец.

"За право "умереть на родине" надо пострадать! Зато их квартирки не достанутся "биндерам и салдатам НАТО", – иронизирует grey cat.

"Могу поспорить: в 14-м все они как один радовались Рашке! Карма, она такая!" – резюмировала Натали.

Куда должны выселить крымчан неизвестно – официальной программы переселения до сих пор нет

Куда должны выселить крымчан неизвестно – официальной программы переселения до сих пор нет

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму цены на продукты оказались выше, чем в российской столице Москве.

В частности, оккупанты обещали, что после завершения строительства Крымского моста цены на полуострове снизятся, однако "мост почему-то не помог".

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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