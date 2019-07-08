"Это энергетическая ловушка": Украина предупредила Европу об угрозе "Северного потока-2"

Российский газопровод в обход Украины "Северный поток-2" станет энергетической ловушкой для Европы, поскольку страны станут заложниками одного поставщика.

Об этом сказано в заявлении НАК "Нафтогаз" на странице в Facebook после признание в резолюции ПАСЕ Nord Stream - 2 и "Турецкого потока" рычагами политического и экономического давления России на другие государства.

"Это еще один мощный политический сигнал, который подчеркивает - проекты Кремля опасны, их нужно останавливать. Недавно глава Кремля заявил, что "Россия готова идти до конца в реализации "Северного потока - 2". Подобные заявления на фоне вооруженного конфликта в Сирии, аннексии Крыма и войны в Донбассе должны как минимум насторожить руководителей европейских стран. После того, как страны ЕС станут заложниками одного поставщика, россияне смогут легко игнорировать демократические правила и вмешиваться не только в экономическую жизнь европейских стран, но и диктовать свои политические прихоти", - сказано в сообщении.

В НАК назвали "Северный поток-2" энергетической ловушкой.

"В Кремле привыкли говорить на языке шантажа и силы. Мы это хорошо знаем, ведь Украина пережила и справилась с тремя энергетическими кризисами, которые устроил "Газпром", - подчеркнули в компании.

Северный поток-2 Delo.ua

На резолюцию отреагировал также глава НАК Андрей Коболев: "Мы благодарим ОБСЕ за резолюцию об энергетической безопасности в Европе, в которой "Северный поток-2" и "Турецкий поток" упоминаются как потенциально опасные и могут стать средствами экономического и политического принуждения".

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июля в ОБСЕ признали газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" потенциальными средствами политического и экономического принуждения зависимых от поставок государств. Это следует из принятой Комитетом по политическим вопросам и безопасности ПАСЕ резолюции.

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