Это дискриминация: птицеводы Украины выступили против изменений в торговле с ЕС

Обращение птицеводов Украины к Президенту Украины, Председателю Верховной Рады Украины, Премьер-министру Украины, Председателю Комитета по вопросам аграрной политики Верховной Рады Украины.

В соответствии с действующими нормативами и условиями, зафиксированными в Соглашении об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, на начало 2019 года поставки продукции птицеводства из Украины в Евросоюз могли осуществляться только в пределах четко установленных квот. Все, что могло ввозиться сверх квот, подлежало обложению пошлиной. Причем ввоз мяса птицы из Украины с применением пошлины был экономически невыгодным и неконкурентным.

Исключение из этого правила составляли следующие позиции:

- Тушки кур домашних ощипанные, полупотрошенные, с головой и лапами (код 0207111000)

- Другие верхние половинки тушек цыплят бройлеров без кончиков и локтевой части крыла, т.н. бресткап (код 02071370), который состоит примерно на 55-59% из филе, 11-14% плечевой части крыла, 25-26% костного каркаса и 5-6% кожи.

- Мясо и съедобные мясопродукты соленые (в соли) (код 02109939).

Реально завезти и продать в страны ЕС мясо птицы без квот до сегодняшнего дня экономически не выгодно и фактически невозможно из-за необходимости уплаты большой запретительной пошлины, тогда как бресткап, из которого в Европе производится, в основном, филе, которое продается по цене более 3 евро / кг, является достаточно прибыльным.

Как результат, за 9 месяцев этого года из Украины в ЕС было отгружено вне квоты и без уплаты пошлины более 70 тыс.тонн этой продукции. Основным ее поставщиком в Европу была компания "Мироновский хлебопродукт".

Подписание правительством Украины дополнительного Соглашения в форме обмена письмами между Украиной и Европейским Союзом о внесении изменений в торговые преференции в отношении мяса птицы и переработанного мяса птицы, готовящегося к ратификации Верховной Радой Украины, предусматривает увеличение квоты на мясо птицы для всех предприятий Украины до 70 тыс.тонн. При этом из перечня мясопродукции изымаются позиции, которые ранее могли поставляться без квот и пошлин.

Все мясо птицы, которое будет поставляться в ЕС сверх увеличенной товарной квоты, то есть более 70 тыс.тонн, в соответствии с п. 5 Соглашения "в режиме наибольшего благоприятствования будет облагаться дополнительной пошлиной в размере 100,8 евро за 100 кг", что является дискриминационным для предприятий Украины. Ведь в этом случае Евросоюз не выполнил своего обязательства, которое декларировалось в ходе подписания основного Соглашения об ассоциации в 2014 году. ЕС тогда обещал компенсировать все потери по экспорту мяса птицы, которые Украина получила с потерей рынков сбыта в странах СНГ, Крыму, части территорий Донецкой и Луганской областей, куда продавалось более 200 тыс.тонн.

При этом Евросоюз выделяет в разы большие квоты на ввоз мяса птицы странам, не ассоциированным с Европой, в частности, Бразилии и Таиланду.

Более того, несмотря на увеличение квоты до 70 тыс.тонн, рассчитывать на доступ к европейскому рынку смогут не все птицеводческие предприятия Украины. "Мироновский хлебопродукт" за последний год зарегистрировал в Европе более ста предприятий, занимающихся импортом мяса бройлеров и реально в соответствии с действующими в Европе правилами, получат практически всю квоту в объеме 70.0 тыс.тонн на ввоз этой продукции на рынок ЕС.

Следует также учесть, что на основании Соглашения между Украиной и ЕС на сегодня ввоз мяса птицы из стран Евросоюза осуществляется без ограничений, что позволяет некоторым структурам, в т.ч. близким к МХП, завозить в Украину без уплаты каких-либо пошлин дешевую низкого качества продукцию.

Таким образом, подписание и ратификация Соглашения в форме обмена письмами между Украиной и Европейским Союзом о внесении изменений в торговые преференции в отношении мяса птицы и переработанного мяса носит дискриминационный характер по отношению к большинству птицеводческих предприятий Украины и не будет способствовать развитию экспортного потенциала государства.

Птицеводы Украины.

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