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"Это будет трибунал": в Украине рассказали о новом суде из-за агрессии России в море

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Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сообщила, что в начале июля в арбитражном порядке должно начаться рассмотрение дела об иммунитетах украинских кораблей и моряков, захваченных Россией.

"Он (процесс. – Ред.) начнется по морякам: должна быть сформирована панель арбитров. Будет рассматриваться непосредственно нарушение принципа государственного иммунитета над военными кораблями", – сообщила Зеркаль в интервью "Интерфакс-Украина".

"Панель будет состоять из пяти судей, и это будет трибунал в деле, которое мы подали против РФ на основании нарушения основополагающего принципа – нарушения иммунитета военных кораблей", – добавила замминистра.

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По ее словам, предусмотрена длительная процедура рассмотрения. После формирования арбитраж должен будет решить процедурно, как он будет рассматривать дело и будет ли разделение на две фазы.

Зеркаль подчеркнула, что для Украины предпочтительнее рассмотрение дела полностью, поскольку разделение всегда ведет к более длительному рассмотрению вопроса.

Замглавы МИД ожидает, что в июле будет сформирована панель, после чего арбитраж соберется, чтобы выработать проект своих правил и процедур.

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"У сторон есть время, чтобы высказать свое недовольство назначенными судьями, рассказать о конфликте интересов, сделать отвод или предложить что-то другое – все процедуры выписаны так, чтобы потом, после вынесения решения не было ни у кого ни малейшей возможности сказать, что судья был предвзятым или были какие-то возражения по поводу кого-то из судей. Это – общие правила формирования арбитражной панели", – отметила Зеркаль.

Также у Украины в планах намерения заслушать в Совете безопасности ООН вопрос о выполнении Россией приказа об освобождении моряков и кораблей, если это не будет сделано до конца июня.

"25 июня они должны отчитаться о том, как они исполнили приказ суда (Международный трибунал ООН по морскому праву. – Ред.). Если они ничего не сделают, то я планирую в начале июля активизировать Совет безопасности и рассматривать вопрос имплементации решения", – подчеркнула Зеркаль.

Замглавы МИД рассчитывает, что Арбитражный трибунал Международного суда ООН по морскому праву на протяжении от 3 до 6 месяцев вынесет решение по юрисдикции в деле о нарушении прав Украины как прибрежного государства в Черном, Азовском морях и Керченском проливе.

По ее словам, вопрос суммы ущерба будет определяться на последнем этапе.

Зеркаль подчеркнула, что для Украины предпочтительнее рассмотрение дела полностью

Зеркаль подчеркнула, что для Украины предпочтительнее рассмотрение дела полностью

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Темы
Российско-украинский конфликтОбострение в Азовском море
Персона
Елена Зеркаль
Место
Украина
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леня зе
леня зе
но уже один раз мокнули зеркаль в дерьмо.это как анекдот о охотнике и медведе.так ты охотник или ЛГБТешник
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