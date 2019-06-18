"Это будет трибунал": в Украине рассказали о новом суде из-за агрессии России в море

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сообщила, что в начале июля в арбитражном порядке должно начаться рассмотрение дела об иммунитетах украинских кораблей и моряков, захваченных Россией.

"Он (процесс. – Ред.) начнется по морякам: должна быть сформирована панель арбитров. Будет рассматриваться непосредственно нарушение принципа государственного иммунитета над военными кораблями", – сообщила Зеркаль в интервью "Интерфакс-Украина".

"Панель будет состоять из пяти судей, и это будет трибунал в деле, которое мы подали против РФ на основании нарушения основополагающего принципа – нарушения иммунитета военных кораблей", – добавила замминистра.

По ее словам, предусмотрена длительная процедура рассмотрения. После формирования арбитраж должен будет решить процедурно, как он будет рассматривать дело и будет ли разделение на две фазы.

Зеркаль подчеркнула, что для Украины предпочтительнее рассмотрение дела полностью, поскольку разделение всегда ведет к более длительному рассмотрению вопроса.

Замглавы МИД ожидает, что в июле будет сформирована панель, после чего арбитраж соберется, чтобы выработать проект своих правил и процедур.

"У сторон есть время, чтобы высказать свое недовольство назначенными судьями, рассказать о конфликте интересов, сделать отвод или предложить что-то другое – все процедуры выписаны так, чтобы потом, после вынесения решения не было ни у кого ни малейшей возможности сказать, что судья был предвзятым или были какие-то возражения по поводу кого-то из судей. Это – общие правила формирования арбитражной панели", – отметила Зеркаль.

Также у Украины в планах намерения заслушать в Совете безопасности ООН вопрос о выполнении Россией приказа об освобождении моряков и кораблей, если это не будет сделано до конца июня.

"25 июня они должны отчитаться о том, как они исполнили приказ суда (Международный трибунал ООН по морскому праву. – Ред.). Если они ничего не сделают, то я планирую в начале июля активизировать Совет безопасности и рассматривать вопрос имплементации решения", – подчеркнула Зеркаль.

Замглавы МИД рассчитывает, что Арбитражный трибунал Международного суда ООН по морскому праву на протяжении от 3 до 6 месяцев вынесет решение по юрисдикции в деле о нарушении прав Украины как прибрежного государства в Черном, Азовском морях и Керченском проливе.

По ее словам, вопрос суммы ущерба будет определяться на последнем этапе.

Зеркаль подчеркнула, что для Украины предпочтительнее рассмотрение дела полностью

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