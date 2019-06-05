"Это бомба": близкий соратник Путина неожиданно устроил подлость России

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что не собирается платить России за газ, который был поставлен Приднестровскому региону.

"Долг Приднестровского региона за газ – это очень серьезная проблема. Мы за этот газ никогда не заплатим. Потребители с правого берега Днестра исправно платят за газ, а это долг левого берега. И этот вопрос нужно обсуждать", – сообщил Додон, передает "Интерфакс".

Лидер Молдовы отметил, что обсуждал этот вопрос с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком, который завершил свой визит в страну, а также побывал в Приднестровье.

"Есть риски, что с нового года мы можем остаться без российского газа. Все знают о том, что обсуждается вопрос о прекращении транзита российского газа через Украину. Мы попытаемся решить этот вопрос через другие источники, хотя и будет непросто. А Приднестровье больше не сможет бесплатно получать российский газ. И ситуация в регионе изменится в корне. Это меняет все для Приднестровья", – заявил Додон.

Он также подчеркнул, что договор с "Газпромом" на поставки газа в Молдову истекает уже 1 января 2020 года.

"Проблема газа – это бомба, которая может очень опасно для нас взорваться", – резюмировал Додон.

Додон заявил, что не собирается платить России за газ, который был поставлен Приднестровскому региону

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президенты Беларуси и России устроили жаркий спор на заседании саммита Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге.

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратил внимание на разные условия для потребителей газа: для беларусов топливо стоит 130 долларов за тысячу кубометров, а для россиян – 70 долларов (в соседней Смоленской области).

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