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/Новости экономики

"Это бомба": близкий соратник Путина неожиданно устроил подлость России

2.1тЧитать материал на украинском

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что не собирается платить России за газ, который был поставлен Приднестровскому региону.

"Долг Приднестровского региона за газ – это очень серьезная проблема. Мы за этот газ никогда не заплатим. Потребители с правого берега Днестра исправно платят за газ, а это долг левого берега. И этот вопрос нужно обсуждать", – сообщил Додон, передает "Интерфакс".

Лидер Молдовы отметил, что обсуждал этот вопрос с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком, который завершил свой визит в страну, а также побывал в Приднестровье.

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"Есть риски, что с нового года мы можем остаться без российского газа. Все знают о том, что обсуждается вопрос о прекращении транзита российского газа через Украину. Мы попытаемся решить этот вопрос через другие источники, хотя и будет непросто. А Приднестровье больше не сможет бесплатно получать российский газ. И ситуация в регионе изменится в корне. Это меняет все для Приднестровья", – заявил Додон.

Он также подчеркнул, что договор с "Газпромом" на поставки газа в Молдову истекает уже 1 января 2020 года.

"Проблема газа – это бомба, которая может очень опасно для нас взорваться", – резюмировал Додон.

Додон заявил, что не собирается платить России за газ, который был поставлен Приднестровскому региону

Додон заявил, что не собирается платить России за газ, который был поставлен Приднестровскому региону

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президенты Беларуси и России устроили жаркий спор на заседании саммита Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге.

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратил внимание на разные условия для потребителей газа: для беларусов топливо стоит 130 долларов за тысячу кубометров, а для россиян – 70 долларов (в соседней Смоленской области).

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Игорь Додон
Место
Молдова
Тег
Новости России
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Си Цзиньпин опять приехал в Москву в гости к Путину. Хотя его предупреждали: «Не встречайся с Вовой - Додоном станешь!»
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