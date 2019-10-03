"Это блеф": эксперт по энергетике высмеял планы РФ по "Северному потоку-2"

В "Центре Разумкова" назвали блефом планы Российской Федерации достроить газопровод в обход Украины "Северный поток-2" до конца 2019 года.

В комментарии OBOZREVATEL директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко пояснил, что это невозможно сделать в такие сжатые сроки. Тем более, без предоставления разрешения на прокладку труб в своих территориальных водах от Дании.

По его словам, это больше похоже на повышение ставок со стороны России в переговорном процессе относительно подписания нового договора о транзите газа в Европу через Украину, срок которого истекает 1 января 2020 года.

"Они могут говорить: "Мы и без вашего маршрута обойдемся, сейчас вот свой достроим", но вряд ли России удастся достроить этот маршрут раньше весны следующего года", – считает эксперт по энергетике.

"Кроме того, чтобы этот проект заработал, по территории Германии еще нужно проложить соответствующую инфраструктуру. К тому же мало просто проложить газопровод, его необходимо протестировать, поэтому к полноценному запуску по нему газа также нужно время", – пояснил Омельченко.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Комитет Сената США в июле принял законопроект о введении санкций против компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2" из России в Германию.

Администрация Дональда Трампа считает, что этот проект усилит экономическое влияние Москвы на Европу.

Российский "Газпром" возглавляет проект, тогда как другие участники оказывают финансовую поддержку – это Shell, немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV и французская Engie. OMV также публично высказалась в поддержку "Северного потока-2".

Проект столкнулся с юридическими вызовами со стороны Европы, меняет свои энергетические правила, в частности регулирования этого газопровода.

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