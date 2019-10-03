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3 октября • обновлено в 05:01
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"Это блеф": эксперт по энергетике высмеял планы РФ по "Северному потоку-2"

1.1т Читать материал на украинском

В "Центре Разумкова" назвали блефом планы Российской Федерации достроить газопровод в обход Украины "Северный поток-2" до конца 2019 года.

В комментарии OBOZREVATEL директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко пояснил, что это невозможно сделать в такие сжатые сроки. Тем более, без предоставления разрешения на прокладку труб в своих территориальных водах от Дании.

По его словам, это больше похоже на повышение ставок со стороны России в переговорном процессе относительно подписания нового договора о транзите газа в Европу через Украину, срок которого истекает 1 января 2020 года.

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"Они могут говорить: "Мы и без вашего маршрута обойдемся, сейчас вот свой достроим", но вряд ли России удастся достроить этот маршрут раньше весны следующего года", – считает эксперт по энергетике.

"Это блеф": эксперт по энергетике высмеял планы РФ по "Северному потоку-2"

"Кроме того, чтобы этот проект заработал, по территории Германии еще нужно проложить соответствующую инфраструктуру. К тому же мало просто проложить газопровод, его необходимо протестировать, поэтому к полноценному запуску по нему газа также нужно время", – пояснил Омельченко.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Эксклюзив
Место
Россия
Теги
Северный поток - 2 транзит газа
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Вам то легче от этого дырявые?Пусть весной,или летом ,будете без контракта качать, никуда не денетесь.
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Эксперту с оседлецом под кастрюлей нужно верить
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
И мост в Крым тоже не построят
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