МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

"На дрова перейдут?" Россия цинично высмеяла резолюцию о "Северном потоке-2"

3.3тЧитать материал на украинском

В России назвали безумием резолюцию Европарламента с призывом остановить реализацию проекта газопровода в обход Украины "Северный поток-2".

Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает RT. "Выступать против энергетического сотрудничества, диверсификации его, придания энергетическому взаимодействию действительно современного характера... это просто безумие для Европы, которая нуждается в энергоносителях", — заявила дипломат.

По ее словам, такие декларации не имеют отношения к экономике, а являются политическими.

Новости
Санкции за агрессию в Азовском море: Россия пригрозила жестким ответом

"Если они (европарламентарии. — Ред.) рассчитывают на глобальное потепление, это хорошая перспективная история. Вопрос только в сроках. Если они не рассчитывают на глобальное потепление, то на что же они рассчитывают? В определённых странах закрываются атомные электростанции, при этом от российского газа также призывают отказаться. На дрова будут переходить? За дровами тоже известно, куда надо ходить и куда надо ездить", — указала она.

"На дрова перейдут?" Россия цинично высмеяла резолюцию о "Северном потоке-2"

Как сообщал OBOZREVATEL, Европарламент решительно осудил строительство газопровода "Северный поток-2". Европейские чиновники отметили, что Украина играет решающую роль в энергетической сети ЕС, поэтому они призвали прекратить реализацию российского проекта.

В ответ на это в Государственной думе РФ заявили, что резолюция Европейского парламента по газопроводу связана прежде всего с продвижением интересов США.

Проект "Северный поток-2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 млрд кубометров в год — от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Дания остается единственной страной, которая до сих пор этого не сделала. 25 июля в Германии начали укладывать первые трубы в рамках строительства трубопровода.

Ранее Порошенко предостерег Германию от участия в проекте строительства "Северного потока-2". В качестве альтернативы он предложил модернизацию транзитного газопровода, проходящего через украинскую территорию.

"Газпром" заявил, что проект "Северный поток-2" профинансировали уже на 6 млрд евро.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Северный поток-2
Персона
Мария Захарова
Место
Россия
Теги
РоссияНовости РоссииСеверный поток - 2
Поделиться в Facebook
8
Комментарии
6
6
Смешно
5
Интересно
2
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Он Алекс
Он Алекс
аленина,, на кого рассчитан высер машки алкоголички ? если тупые алени перестанут продавать газ в Европу подохнут с голоду, более 80% продаж Газпрома именно на западноевропейские страны приходится... где бабло тупая вата брать будешь ? ахахаха... и причем тут СП 2 к транзиту, сейчас нормальные поставки и без СП 2... так что идешь лесом прошмандовка захаровская
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Satkin Andrey
Satkin Andrey
Мне кажется скакуасы во главе с Петруччо тупо выступая против Северного-2, сами себе пытаются отрезать хвост! Нафтогазу вместо того, чтобы воевать с Газпромом, от которого зависит все их дальнейшее благополучное существование, нужно ему (Газпрому) сапоги лизать! Если все завершится по американскому сценарию, в пролете окажутся все: и ЕС, и Газпром, и Украина, так как цена на амерский СПГ гораздо выше российского. А Россия не откажется от диверсификации всех "потоков" при любом раскладе. Тем временем спрос как на СПГ, так и на природный во всем мире только растет!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Миценко Андрей
Миценко Андрей
Черногория уже давно перешла на дрова, скоро к рабовладельческому строю вернется, а фуле, 21 век, йевроппейские ценности)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги