"На дрова перейдут?" Россия цинично высмеяла резолюцию о "Северном потоке-2"

В России назвали безумием резолюцию Европарламента с призывом остановить реализацию проекта газопровода в обход Украины "Северный поток-2".

Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает RT. "Выступать против энергетического сотрудничества, диверсификации его, придания энергетическому взаимодействию действительно современного характера... это просто безумие для Европы, которая нуждается в энергоносителях", — заявила дипломат.

По ее словам, такие декларации не имеют отношения к экономике, а являются политическими.

"Если они (европарламентарии. — Ред.) рассчитывают на глобальное потепление, это хорошая перспективная история. Вопрос только в сроках. Если они не рассчитывают на глобальное потепление, то на что же они рассчитывают? В определённых странах закрываются атомные электростанции, при этом от российского газа также призывают отказаться. На дрова будут переходить? За дровами тоже известно, куда надо ходить и куда надо ездить", — указала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европарламент решительно осудил строительство газопровода "Северный поток-2". Европейские чиновники отметили, что Украина играет решающую роль в энергетической сети ЕС, поэтому они призвали прекратить реализацию российского проекта.

В ответ на это в Государственной думе РФ заявили, что резолюция Европейского парламента по газопроводу связана прежде всего с продвижением интересов США.

Проект "Северный поток-2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 млрд кубометров в год — от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Дания остается единственной страной, которая до сих пор этого не сделала. 25 июля в Германии начали укладывать первые трубы в рамках строительства трубопровода.

Ранее Порошенко предостерег Германию от участия в проекте строительства "Северного потока-2". В качестве альтернативы он предложил модернизацию транзитного газопровода, проходящего через украинскую территорию.

"Газпром" заявил, что проект "Северный поток-2" профинансировали уже на 6 млрд евро.

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