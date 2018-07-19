"Есть вопросы?": Гройсман положительно оценил работу Продана

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что полностью доволен тем, как исполняет свою работу и. о. председателя Государственной фискальной службы Мирослав Продан.

Как рассказал он журналистам во время рабочей поездки в Киевскую область, Украина должна "отойти от громких заявлений и громких обвинений", передает "Интерфакс-Украина".

"Если у кого-то из правоохранителей есть к нему (Продану. - Ред.) вопрос, пусть они поставят эти вопросы, и я думаю, что он должен дать на них аргументированный ответ, и только тогда поставить точку", - сказал премьер.

Мирослав Продан epravda.com.ua

По словам Гройсмана, оценивать ситуацию нужно по результатам расследования. Премьер в очередной раз подчеркнул, что доволен работой Продана.

Напомним, 20 июня Гройсман решил привлечь для контроля таможни подразделения Национальной полиции.

Он заявил, что лидирующая роль в вопросе борьбы с контрабандой лежит на Министерстве внутренних дел, Национальной полиции и Государственной фискальной службе Украины.

После этого, глава МВД Арсен Аваков анонсировал усиление борьбы с контрабандой, из-за которой потери Украины составляют 105 млрд грн в год.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Продан готов ответить на любые вопросы касательно ситуации в ГФС.