"Льют грязь": управляющий Межигорья жестко отреагировал на скандал вокруг него

Директор фирмы "Скомпани", которая выиграла конкурс на управление арестованной резиденцией "Межигорье", Алексей Вороненко заявил, что процедура отбора была законной.

На своей странице в Facebook он отреагировал на скандал вокруг его назначения. По его словам, фирма прошла всю процедуру конкурса строго по закону.

Вороненко поблагодарил активистов, сохраняющих резиденцию до этого. "Мы не враги в этом вопросе, а как раз наоборот — партнеры. В крайнем случае — здоровые оппоненты", — написал он.

Мужчина также возмутился "шумом" вокруг его предыдущей работы помощником нардепа Евгения Мураева.

"Помощник, это что ключевая фигура? Или это должность уровня главы Администрации президента Украины? Ладно бы был помощником, но с января 2018-го таковым не является", — гневно высказался директор "Скомпани", добавив, что активно критиковал Мураева-за того, что "его позиция стала с годами все больше деструктивной и ничтожной".

Он пообещал не судиться со СМИ, которые назвали его помощником Мураева, отметив, что давно им не является. При этом попросил их "не писать ложь".

Директор фирмы-управляющего также прокомментировал позицию Общественного совет при АРМА, которая призвала провести новый конкурс.

"Общественный совет является консультативным органом при любой государственной структуре и не ему рекомендовать нарушать закон (этого в принципе никто не может делать)", — отметил Вороненко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 марта тендерный комитет АРМА принял решение и выбрал управителем резиденции Межигорье ООО "Скомпани". Согласно данным реестров, фирма создана в 2015 году. Уставный капитал компании составляет 1 млн гривен.

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