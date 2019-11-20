Есть риски: эксперты объяснили, что будет с ценами в Украине в 2020 году

Директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко заявил, что "вписаться" в 6% инфляции в 2020 году будет крайне сложно.

Опасностью для снижения темпов роста цен может стать массированное кредитование экономики, а, когда деньги идут в экономику, это всегда приводит к росту инфляции, сообщает "Апостроф".

"Уже через несколько лет в Украине инфляция может вполне выйти на европейские показатели. Я думаю, что мы сможем и через три года увидеть инфляцию 3%. Но тут главное, чтобы была интегральная цель – и кредитовать экономику, и чтобы инфляция была низкой", – отметил Дорошенко.

Кроме того, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин акцентировал внимание на том, что огромный отрицательный торговый баланс давит на валютный рынок.

"Если повалится гривна, уровень инфляции будет огромным. 5% инфляции возможны в условиях стабильно развивающейся экономики, развития промышленности, создания новых рабочих мест, и когда инвесторы обивают пороги и хотят вкладывать в вашу страну деньги. А пока это лишь экономический романтизм", – резюмировал он.

Огромный отрицательный торговый баланс давит на валютный рынок

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине одна семья каждый месяц тратит на продукты питания в среднем 4 тысячи гривен.

Самая большая статья расходов – покупка мяса. В частности, на мясные изделия украинцы тратят около 25% от указанной суммы в месяц.

Еще 15% расходов украинских семей приходится на хлеб, 12% – на молоко, сыр и яйца.

Десятую часть бюджета составляют расходы на покупку картофеля.

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