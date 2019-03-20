"Есть проблемы": Путин признал бедность жителей Крыма

Президент России Владимир Путин признал, что в оккупированном Крыму у местных жителей – низкие доходы.

"Есть и проблемы. Это, прежде всего, повышение уровня доходов крымчан и севастопольцев, это необходимость выравнивания цен на некоторые товары", – сообщил Путин в ходе встречи с членами правительства РФ, передает ТАСС.

По его словам, речь идет о группах товаров, в том числе продовольственных.

Для примера Путин привел молочную продукцию, цены на которую в Крыму и в Севастополе выше, чем в России.

"Нужно подумать и о развитии здравоохранения, образования", – резюмировал российский президент.

Напомним, что в Крыму цены на продукты оказались выше, чем в российской столице Москве. В частности, оккупанты обещали, что после завершения строительства Крымского моста цены на полуострове снизятся, однако "мост почему-то не помог".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "власти" оккупированного Крыма обратились к России с просьбой увеличить финансирование по федеральной программе развития регионов до 2022 года примерно на 200 млрд рублей (82,6 млрд гривен).

Заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров заявил, что выделение дополнительных средств будет оценено, исходя из финансовых возможностей, целесообразности и необходимости на данном этапе.

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