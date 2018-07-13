"Есть проблема": в Украине решили разобраться с турбизнесом

Кабинет министров работает над тем, чтобы усилить ответственность туроператоров за невыполнение обязательств, в частности за несвоевременный вывоз туристических групп.

"Я дал поручение министру экономики. Совместно с Министерством инфраструктуры образовали группу и сейчас работают над тем, чтобы привести их (туроператоров, из-за которых застревали туристы. – Ред.) к ответственности и усилить ответственность за туристическую деятельность", – сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, выступая в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству.

По его словам, проблемы с задержками и отменой рейсов состоят в том, что туроператоры являются частными, поэтому трудно отследить в реальном времени продала ли компания больше путевок, чем может обслужить.

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"То, что произошло, – это серьезный звонок с точки зрения того, что есть проблема... Мы это понимаем и думаем уже о том, как усилить их ответственность и ужесточить требования к ведению такого бизнеса", – резюмировал Гройсман.

Напомним, около 300 украинских туристов два дня не могли вылететь из аэропорта Монастир в Тунисе. Пассажиры утверждали, что авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel, в лице принимающей компании Insight Holidays не выполняют своих обязательств по возвращению граждан Украины домой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в киевском аэропорту "Жуляны" застряли около 70 человек, ожидая рейсов в Тунис по билетам авиакомпании Bravo, которые были отменены из-за отсутствия самолета.