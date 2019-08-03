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"Есть один путь": Медведчук раскрыл, как можно договориться с Путиным о газе

1.3т Читать материал на украинском

Глава "Оппозиционной платформы "За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что Украина может решить с Россией вопрос по цене на газ.

Об этом он написал на своей странице в Twitter. По его словам, в этом вопросе есть только один путь.

"В решении газового вопроса есть один путь – договариваться с Россией. Если власть не захочет этого делать, она распишется в своей неспособности изменить ситуацию к лучшему в экономическом и социальном плане в нашей стране", - сказано в сообщении.

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Его предложение тут же раскритиковали в комментариях: "По моему, уже ваши приверженцы не поддерживают идею договариваться с Путиным. Это нужно только вам", "Хватит надеятся на Россию - надо договариваться со всеми", "А какие еще страны Европы "договариваются с Россией"? Где в мире надо договариваться, чтобы покупать газ, нефть? Есть товар - газ. Есть продавец, есть покупатель. Подписали или не подписали контракт. О ЧЕМ ДОГОВАРИВАТЬСЯ С РОССИЕЙ? Заключить контракт с "Газпромом" или не заключить".

"Есть один путь": Медведчук раскрыл, как можно договориться с Путиным о газе
"Есть один путь": Медведчук раскрыл, как можно договориться с Путиным о газе
"Есть один путь": Медведчук раскрыл, как можно договориться с Путиным о газе
"Есть один путь": Медведчук раскрыл, как можно договориться с Путиным о газе
"Есть один путь": Медведчук раскрыл, как можно договориться с Путиным о газе

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июня украинский политик Юрий Бойко и Медведчук прибыли в Санкт-Петербург. Там они провели встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

После этого у Зеленского гневно отреагировали на то, что на факт поездки не обратили внимание правоохранительные органы.

Позже в СБУ подтвердили, что расследуют поездку Бойко и Медведчука в Москву и примут во внимание также и второй эпизод – визит на переговоры в Санкт-Петербург.

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Тема
Цена на газ
Персоны
Владимир Путин Виктор Медведчук
Место
Украина
Теги
Россия газ Украина
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