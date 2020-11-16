Есть два варианта – карантин выходного дня либо полный локдаун, – Кабмин

В Украине было только два варианта сдерживания заболевания: или карантин выходного дня, или полный локдаун.

Об этом заявила эпидемиолог Наталья Виноград во время совещания Кабинета министров с городскими головами, передает Правительственный портал. Она подчеркнула, что другие страны также прибегают к введению комендантского часа.

Заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко подчеркнул, что жесткий локдаун, который закроет страну на три недели, сильно ударит по экономике.

"Когда мы говорим о карантине выходного дня, то в случае, если он будет выполняться на 100%, это значительно повлияет на коэффициенты прироста за неделю. Коэффициент прироста за неделю позволит нам как можно дольше держать систему здравоохранения в полной готовности", – сказал Ляшко.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что правительство сейчас ищет пути, которые позволят притормозить процесс роста количества заболевших на коронавирус.

"Для нас это один из выходов, когда на выходных люди находятся дома и не создают большой поток и скопления. Большие заработки отраслей именно в субботу и воскресенье как раз являются доказательством факта, что огромные потоки людей движутся в отрасль питания и развлечений", – пояснил он.

Шмыгаль добавил, что карантин "выходного дня" позволяет перераспределить спрос с выходных на пять рабочих дней, уменьшив потоки людей. По его словам, правительство сейчас находится в процессе создания механизма компенсации потерь.

"У нас на сегодня есть в семи инструментов, которыми мы будем уже на этой неделе поддерживать отрасли, которые страдают больше", – пояснил глава правительства.

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