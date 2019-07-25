"Есть два но": радикальное новшество Зеленского раскритиковали в сети

Гражданская конфискация активов чиновников, предложенная партией президента "Слуга народа", является хорошей идеей, но будет работать только в правовом государстве.

Такое мнение высказал журналист Аркадий Бабченко на своей странице в Facebook. Он также подробно пояснил, почему идея Владимира Зеленского сама по себе неплохая.

"Суть ее заключается в том, что имущество чиновника, не способного подтвердить свои доходы на его приобретение, конфискуется без заведения уголовного дела и изучения доказательств по делу. Такая вариация на тему закона о незаконном обогащении. Откуда вилла на Лазурном берегу, ты ж всю жизнь чиновником работал с зарплатой 428 баксов? Ааа, эммм, нууу…. Конфисковано!" - рассказал Бабченко.

Отмечается, что конфискация – это процедура в которой прокурор подает представление в суд, тот его рассматривает, выносит решение.

"Упрощение в том, что нет уголовного производства, и бремя доказательства лежит уже не на обвиняющем, а на обвиняемом. То есть - презумпция невиновности сменяется презумпцией виновности. Но сам институт гражданской конфискации лежит в правовой плоскости", - добавил журналист.

Стоит отметить, что по поводу такой процедуры идут споры, поскольку презумпция виновности нарушает права человека.

"Но лично я на стороне гражданской конфискации. Да, я считаю, что по отношению к имуществу чиновника на государственной службе должна быть презумпция виновности. К слову, субъектом права в этом случае выступает не гражданин, а именно имущество. У гражданина даже судимости не будет. А вилла, если не сможешь подтвердить доходы - фигак, вы слушаете Маяк. Да, я поддерживаю такой подход. Потому что на каждую хитрую резьбу должен быть свой болт", - отметил Бабченко.

У Зеленского предложили "гражданскую конфискацию"

По его словам, в этой ситуации есть два "но", поскольку основное условие для успешного применения этого института - работающее государство.

"Вы, ребятки, приложили максимум усилий, чтобы это только начавшееся строится государство навернуть под свои хотелки. Вы в первые же пару дней нарушили закон тринадцать раз (дальше я перестал интересоваться счетом), у вас люстрированный чиновник возглавляет АП, у вас силовики кошмарят индусских инвесторов в тяжпром, другие силовики кошмарят кинотеатры, а Окружной суд кошмарит авиакомпанию. Вводить в таких условиях институт отъема имущества без состязательного рассмотрения виновности лица - ну фиг его знает. Ну вот очень фиг его знает", - заключил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее кандидатка в народные депутаты от партии "Слуга народа" Анастасия Красносельская предложила ввести "гражданскую конфискацию" незаконных активов.

Также 4 июня в Верховную Раду поступил законопроект президента Владимира Зеленского о незаконном обогащении.

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