ЕСПЧ встал на сторону Украины по делу о пенсиях в ОРДЛО

Европейский суд по правам человека отказал в удовлетворении иска группе пенсионеров из оккупированного Луганска, которые требовали от Украины возобновить выплату их пенсий.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра юстиции Украины – уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лещина. Он представлял правительство при рассмотрении дела в суде.

Заявители жаловались на нарушение их права на собственность и права на справедливый суд. Суд своим решением признал неприемлемым заявление по делу Kandyba and Others v. Ukraine, no. 33137/16.

"Сначала они обратились в украинские административные суда, оспаривая постановление Кабмина №595, согласно п. 2 которого социальные выплаты на оккупированных территориях были приостановлены до их возвращения под контроль органов государственной власти. Заявители требовали признания этого положения незаконным и восстановления им пенсионных платежей", – пояснил Лещина.

Постановление Кабмина о пенсиях в ОРДЛО Facebook Лещины

Административные суды трех инстанции частично удовлетворили этот иск, признав п. 2 недействительным на том основании, что Кабмин вышел за пределы своих полномочий, принимая его. В то же время в требовании о восстановлении платежей суды отказали, объяснив это тем, что заявители обратились к ненадлежащим ответчикам.

Отмечается, что пенсионеры из Луганска обращались ко многим органам с требованием о восстановлении пенсий на основании судебных решений, но им было отказано.

Решение ЕСПЧ по делу пенсий Facebook Лещины

После этого заявители обратились в ЕСПЧ, жалуясь на нарушение ст. 6 Конвенции (Право на справедливый суд) и ст. 1 Протокола (Право собственности). ЕСПЧ признал жалобу неприемлемой как такую, что является явно необоснованной.

"Суд принимает во внимание аргумент правительства о том, что государство не могло быть обоснованно обязано выполнить решение путем действий, которые не были четко указаны судом (Киевским окружным административным судом. - Ред.) при принятии решения, и заявители могли и должны были... обратиться с отдельными исками против соответствующих ответчиков для отстаивания своих прав. Более того, из обстоятельств дела не вытекает и заявитель не утверждает, что представление таких исков составило бы дополнительное бремя для них..." – говорится в п. 55 решения суда.

ЕСПЧ поддержал Украину в деле пенсий для ОРДЛО Facebook Лещины

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале августа правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что в ОРДЛО людям перестали выплачивать пенсии из-за карантина, введенного в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

Позже министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сказал, что на оккупированной территории Донбасса живут 500 тысяч человек со статусом переселенцев, которые получают украинскую пенсию.

Позже член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, журналист Сергей Гармаш заявил, что скоро Россия перестанет платить пенсии в ОРДЛО.

Впоследствии нардеп от "Слуги народа" и глава комитета ВРУ по вопросам соцполитики Галина Третьякова заявила, что в Трехсторонней контактной группе не рассматривают вопрос о возобновлении выплат пенсий в ОРДЛО.