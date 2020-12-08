Если "пенсионная нагрузка" вырастет, бизнес начнет уводить в "тень" реальные зарплаты работников – эксперты

Внедрение второго уровня пенсионной реформы может спровоцировать увеличение доли бизнеса, скрывающего реальные зарплаты сотрудников. Об этом говорится в материале РБК-Украина.

Эксперты отмечают, что из-за высокой налоговой нагрузки многие бизнесы вынуждены оптимизировать отчисления в пользу казны, выплачивая своим сотрудникам официально минимальную зарплату или формально сотрудничая с ними как с физлицами-предпринимателями. В случае увеличения нагрузки на фонд оплаты труда, как это предполагается законопроектами о внедрении накопительного уровня пенсионной системы, доля таких предприятий с большой вероятностью возрастет.

"При переходе на обязательные накопительные платежи "белый" бизнес будет вынужден платить больше. Лишь потому, что не скрывает реальные зарплаты сотрудников. Уход бизнеса в "тень" – весьма вероятный сценарий развития событий", - отмечается в материале.

На фоне непростой ситуации в экономике из-за карантина подобные идеи власти будут восприниматься не иначе как дополнительное налоговое бремя, подчеркивают эксперты.

Впрочем, по их мнению, власть может выровнять ситуацию, предложив бизнесу компенсировать сумму пенсионных взносов, уменьшив другие отчисления по зарплатному фонду – ЕСВ и подоходный налог. Так поступали правительства некоторых стран при проведении подобной реформы. Но, по словам экспертов, на такой вариант не согласятся в Минфине, учитывая непростую ситуацию с наполнением бюджета и колоссальными вливаниями в Пенсионный фонд.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта по внедрению накопительного уровня пенсионной реформы - депутатский "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении" (№2683) и правительственный "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно накопительной профессиональной пенсионной системы" (№4408), каждый из которых, по словам экспертов, предполагает дополнительные расходы для бизнеса.

Ранее народный депутат Украины Муса Магомедов заявил, что в рамках пенсионной реформы можно принимать только те решения, которые не увеличивают налоговую нагрузку на бизнес, иначе такая реформа его похоронит.

В свою очередь глава Комитета по развитию предпринимательства СУП Андрей Ерашов заявил, что увеличение нагрузки на фонд заработной платы недопустимо: "Бизнес не будет поддерживать любое увеличение нагрузки на фонд заработной платы за счет дополнительно установленных процентов".