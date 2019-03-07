"Если не хотят есть газ": в ЕС поставили ультиматум России

Россия не сможет игнорировать европейское энергетическое законодательство, в том числе и то, которое адаптировала Украина для собственного газового рынка, если страны ЕС проявят политическую волю.

"В России много газа. Но на самом деле они не могут его есть, они должны продать его. И мы, европейцы, являемся для них рынком номер один. И если вы являетесь рынком, у вас есть рыночная сила. Если вы совместно используете такую ​​рыночную силу, вы – очень мощные", – сообщил европейский политик, бывший министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт, передает "Укринформ".

"Если они хотят съесть газ – это их дело. Но если они хотят его продать – в этом смысле потребитель имеет много влияния... Но, безусловно, для этого мы должны продемонстрировать политическую волю", – добавил Бильдт.

По его словам, Европейская комиссия уже продемонстрировала такую ​​консолидированную позицию в прошлом году во время рассмотрения дела против "Газпрома" за его злоупотребление монопольным положением на рынке и нарушение правил конкуренции.

"Мы имеем рычаги влияния. Когда-то мы вели интенсивный диалог с министром иностранных дел страны не из состава ЕС, и это был Лавров. Что раздражало их больше всего – это положение Третьего энергетического пакета ЕС, и дело относительно нарушения правил конкуренции, которую Еврокомиссия возбудила против "Газпрома". И они только повторяли: "Мы никогда, никогда-никогда-никогда, не станем вести какие-либо подобные переговоры". Но в конце концов они вынуждены были это сделать. И было найдено определенное решение в конце мая прошлого года", – подчеркнул Бильдт.

Европейский политик также выразил убеждение, что ныне следует воздерживаться от рассмотрения совершенно пессимистических сценариев, предусматривающих отсутствие соглашения между газовыми операторами России и Украины относительно транзита газа.

Напомним, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину. Он подчеркнул, что РФ на трехсторонних газовых переговорах об условиях транзита и импорта газа после 2019 года будет тянуть время до завершения президентских и парламентских выборов в Украине, и при отсутствии новых договоров может прекратить транзит в начале 2020 года.

​Как сообщал OBOZREVATEL, "Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".

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