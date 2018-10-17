Заберут субсидию: как легализация ''еврономеров'' ударит по их владельцам

В случае легализации автомобилей на европейских номерах, большая часть их владельцев будет лишены возможности получать субсидии от государства. Ведь после растаможивания официальная цена таких авто будет очень высокой.

Об этом в эфире ObozTV заявил директор департамента социальной политики Киевской городской администрации Юрий Крикунов. Он пояснил, что в законодательстве четко прописано следующее: если в семье есть транспортное средство, которое подлежит государственной регистрации, не старше пяти лет и дороже 50 тыс. гривень то никаких субсидий быть не может.

"Итак, если их легализуют, то все владельцы "еврономеров" останутся фактически без субсидий. Если их не легализуют - тогда не о чем говорить. У нас же де-факто нет этих автомобилей", - уточнил Крикунов.

Он добавил, что хотя владельцы евроавто мешают ездить, загрязняют воздух, создают опасность на дороге, но при всем этом, по закону их "нет".

"Я против ситуации с "евробляхами". Мне не нравятся "евробляхи". Мне не нравится шантаж, который они устраивают. Я не понимаю, почему один должен законопослушно что-то делать, а другой может прийти, на горло надавить и сказать, что он не будет платить", - возмутился чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, владельцам автомобилей на европейских номерах в Украине в скором времени грозят огромные штрафы - вплоть до сотен тысяч гривень.

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