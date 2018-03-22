"Если апрель придется зимовать": "Нафтогаз" озвучил ситуацию с запасами газа в Украине

В подземных хранилищах Украины по состоянию на четверг, 22 марта, остается 8,4 млрд кубометров газа.

"Надеемся, апрель не придется зимовать. Но если и второй месяц весны решит удивить нас морозами, то запасов газа хватит", – сообщает в Facebook НАК "Нафтогаз Украины".

В частности, в украинских подземных хранилищах находится на 300 млн кубометров газа больше, чем было на хранении в аналогичный период прошлого года.

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При этом в "Нафтогазе" отмечают, что уже завтра в Украине потеплеет до +3 градусов.

Напомним, что 2 марта "Газпром" на 20% снизил давление в газопроводах на своей стороне системы и свел к минимуму продажу газа другим клиентам с целью демонстрации того, что Украина якобы является ненадежным транзитером.

Как сообщал "Обозреватель", позже российский монополист заявил о разрыве контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" о поставке и транзите природного газа, а также направил уведомление о начале процедуры расторжения соответствующих договоров.