В проекте бюджета 2021 предусмотрено бюджетную поддержку парламентских партий в сумме 697 млн 93.5 тысяч гривен!

Напомню, что в 2020 году налогоплательщики уже оплатили политическую рекламу, зарплаты и аренду офисов партий Зеленского, Медведчука, Тимошенко, Порошенко, Вакарчука на 283 миллиона 530, 9 тыс. гривен. Правда, после наших требований использовать так называемые партийные, точнее наши деньги, для лечения от КОВИД единственная партия "Слуги народа" отказалась от финансирования в 3-4 кварталах на сумму в 70 млн.

Зато в 1-2 квартале такая сумма ими была использована.

От почти 700 млн в 2021 году ни одна парламентская партия не собирается отказываться.

Итак, если Вы снова услышите плач народных депутатов о позорном бюджете для народа и для здравоохранения, просто предложите им направить наши почти 700 млн гривен на лечение простых людей, а не на свою политическую рекламу о заботе за охрану здоровья на олигархических каналам.

А еще – отказаться от закупки новых авто, компьютерной техники, проведение торжеств, рекламных кампаний, социологических исследований на наши деньги.

Ибо, если промолчим, то получим очередной парадоксальный и циничный бюджет, в котором власти и дружественный опозиции- щедрое бюджетное финансирование, а народу – локдаун и уважение!

П.С. А представьте которого была бы цифра бюджетной поддержки бедных партийных вождей и депутатов, если бы по результатам петиции "Рідної країни", финансирование партий не было сокращено вдвое!

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