Еще дважды: в ''Батьківщині'' рассказали, когда и как вырастет цена на газ в Украине

Власть скрывает свои обязательства перед МВФ и будет в дальнейшем повышать цену на газ для населения - до конца следующего года еще почти в полтора раза.

Это утверждает народный депутат от "Батьківщини" Игорь Луценко, по словам которого, украинцев ждет еще два повышения цены на газ: "С 1 мая цена должна вырасти до примерно 10 000 гривен, а с 1 января 2020 - до 12000 грн".

Луценко уверяет, что власть "не имеет смелости честно признаться стране о содержании договоренностей с МВФ и об окончательной цене на газ, которая уже является убийственной для многих украинских семей".

"В случае победы нынешней власти уже будет все равно. А в случае проигрыша президента нынешнего выполнять обязательствам перед МВФ придется следующему главе государства. На него упадет все электоральное бремя нынешних болезненных решений. В конце концов, таким шагом власть упростила для украинцев выбор этой президентской кампании", - заявил народный депутат.