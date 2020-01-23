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23 января • обновлено в 15:19
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ЕС запретил ввоз курятины из Украины: стали известны причины

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Европейский Союз временно приостановил ввоз из Украины мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы.

При этом яйца и яичная продукция под данные ограничения не подпадают. Об этом заявила Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"Учитывая отчеты многочисленных миссий по оценке эквивалентности, результаты переговоров и предварительных договоренностей, данное решение ЕС является ошеломляюще неожиданным для украинской стороны", – говорится в сообщении.

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В ведомстве подчеркнули, что Украина – член Всемирной торговой организации и Всемирной организации здравоохранения животных. В связи с этим международных торговых партнеров безотлагательно предупредили об обнаружении случая гриппа птицы.

Отмечается, что украинские мероприятия по контролю и ликвидации гриппа птицы признаны эквивалентными тем, которые осуществляются странами-членами ЕС.

Представители Украины подчеркнули, что данное решение ЕС является ошеломляюще неожиданным

Представители Украины подчеркнули, что данное решение ЕС является ошеломляюще неожиданным

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине заработали новые правила маркировки продуктов, чтобы потребитель мог точно знать, что покупает.

Теперь на каждое утверждение должно быть подтверждение. К примеру, что продукт не содержит ГМО должно доказать лабораторное исследование.

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Экспорт и импорт товаров
Место
Украина
Тег
Европейский Союз
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фил филька
фил филька
упорыши вы смеялись над контрафактными мандаринами. а теперь вопрос что с зараженными курицами делать будете? )) неужто жрать начнете?))
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Иванова Елена
Иванова Елена
фил филька, тебе пришлем персонально!!!
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