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27 февраля • обновлено в 12:39
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ЕС захотел ударить "киберсанкциями" по России и Китаю

1.9т
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Европейский Союз может подвергнуть санкциям структуры, связанные с Россией и Китаем, за преступления в киберпространстве.

Переговоры по данным мерам могут начаться уже на этой неделе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломатов, знакомых с ситуацией.

Перед переговорами на уровне правительств стран ЕС проходят экспертные дискуссии. Они могут продолжиться до двух месяцев.

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При этом источники отказались сообщить названия структур и суть проблем.

Соответствующие меры могут стать первым случаем применения режима киберсанкций ЕС, который подразумевает запрет на въезд и замораживание активов.

Европейский Союз может подвергнуть санкциям структуры, связанные с Россией и Китаем

Европейский Союз может подвергнуть санкциям структуры, связанные с Россией и Китаем

Напомним, что 29 декабря 2018 года вступило в силу решение Евросоюза о продлении экономических санкций против России.

Ограничительные меры против России направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферы, связанные с производством товаров двойного назначения.

Также против России действуют такие санкции:

  • ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для пяти основных государственных финансовых институтов и их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний;

  • запрет на экспорт и импорт оружия;

  • запрет на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных потребителей в России;

  • ограничение доступа России к некоторым чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Санкции против России
Место
Россия
Тег
Новости России
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