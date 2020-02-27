ЕС захотел ударить "киберсанкциями" по России и Китаю

Европейский Союз может подвергнуть санкциям структуры, связанные с Россией и Китаем, за преступления в киберпространстве.

Переговоры по данным мерам могут начаться уже на этой неделе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломатов, знакомых с ситуацией.

Перед переговорами на уровне правительств стран ЕС проходят экспертные дискуссии. Они могут продолжиться до двух месяцев.

При этом источники отказались сообщить названия структур и суть проблем.

Соответствующие меры могут стать первым случаем применения режима киберсанкций ЕС, который подразумевает запрет на въезд и замораживание активов.

Европейский Союз может подвергнуть санкциям структуры, связанные с Россией и Китаем

Напомним, что 29 декабря 2018 года вступило в силу решение Евросоюза о продлении экономических санкций против России.

Ограничительные меры против России направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферы, связанные с производством товаров двойного назначения.

Также против России действуют такие санкции:

ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для пяти основных государственных финансовых институтов и их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний;

запрет на экспорт и импорт оружия;

запрет на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных потребителей в России;

ограничение доступа России к некоторым чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.

Как сообщал OBOZREVATEL:

4 сентября Комитет постоянных представителей стран Европейского Союза согласовал решение о продлении индивидуальных санкций против физических и юридических лиц в РФ за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

19 декабря Европейский Союз продлил на шесть месяцев экономические санкции в отношении Российской Федерации.

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