ЕС захотел провести переговоры с Украиной и Россией по газу: названа дата

Еврокомиссия заявила о намерении провести переговоры с Российской Федерации и Украиной об условиях транзита газа после 2019 года.

Вице-президент высшего органа исполнительной власти Европейского Союза Марош Шефчович отметил, что трехсторонняя встреча может состояться до августа, пишет в Twitter брюссельский журналист Рикард Йозвяк.

"Европейский комиссар по энергетическому союзу Шефчович говорит, что хочет новые трехсторонние энергетические переговоры с Украиной и РФ до летних каникул в августе", – заявил Йозвяк.

EU energy union commissioner Sefcovic says that he wants a new energy trilateral with #Ukraine and #Russia before the summer break in August.