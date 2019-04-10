|Экономика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

ЕС захотел провести переговоры с Украиной и Россией по газу: названа дата

1.1тЧитать материал на украинском

Еврокомиссия заявила о намерении провести переговоры с Российской Федерации и Украиной об условиях транзита газа после 2019 года.

Вице-президент высшего органа исполнительной власти Европейского Союза Марош Шефчович отметил, что трехсторонняя встреча может состояться до августа, пишет в Twitter брюссельский журналист Рикард Йозвяк.

"Европейский комиссар по энергетическому союзу Шефчович говорит, что хочет новые трехсторонние энергетические переговоры с Украиной и РФ до летних каникул в августе", – заявил Йозвяк.

Новости
У России рухнул экспорт газа в Европу: озвучена главная причина

ЕС захотел провести переговоры с Украиной и Россией по газу: названа дата

Напомним, что глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину. Он подчеркнул, что РФ на трехсторонних газовых переговорах об условиях транзита и импорта газа после 2019 года будет тянуть время до завершения президентских и парламентских выборов в Украине, и при отсутствии новых договоров может прекратить транзит в начале 2020 года.

​Как сообщал OBOZREVATEL, "Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Рынок газа" на OBOZREVATEL.

Тема
Рынок газа
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
27
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Питон Каа
Питон Каа
Еще время не пришло, вот после парламентских выборов будет ясно, сможем ли мы с Украиной нормально договориться или снова придется принуждать к адекватности.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения