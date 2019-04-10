ЕС захотел провести переговоры с Украиной и Россией по газу: названа дата

Еврокомиссия заявила о намерении провести переговоры с Российской Федерации и Украиной об условиях транзита газа после 2019 года.

Вице-президент высшего органа исполнительной власти Европейского Союза Марош Шефчович отметил, что трехсторонняя встреча может состояться до августа, пишет в Twitter брюссельский журналист Рикард Йозвяк.

"Европейский комиссар по энергетическому союзу Шефчович говорит, что хочет новые трехсторонние энергетические переговоры с Украиной и РФ до летних каникул в августе", – заявил Йозвяк.

EU energy union commissioner Sefcovic says that he wants a new energy trilateral with #Ukraine and #Russia before the summer break in August. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 9 апреля 2019 г.

Напомним, что глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину. Он подчеркнул, что РФ на трехсторонних газовых переговорах об условиях транзита и импорта газа после 2019 года будет тянуть время до завершения президентских и парламентских выборов в Украине, и при отсутствии новых договоров может прекратить транзит в начале 2020 года.

​Как сообщал OBOZREVATEL, "Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".

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