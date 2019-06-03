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/Новости экономики

ЕС задумал снова ударить санкциями по Крыму: что известно

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Евросоюз намерен в очередной раз продлить на год санкции в отношении аннексированного Россией Крыма и Севастополя, срок действия которых истекает 23 июня 2019 года.

Об этом корреспонденту ТАСС сообщил европейский источник в Брюсселе. Отмечается, что это решение не связано с объявлением МИД РФ о расширении черного списка представителей ЕС в ответ на действия ЕС по введению ограничительных мер в отношении россиян.

"Скоро, 23 июня, истекает срок действия санкций по Крыму и Севастополю. И так как ситуация остается неизменной, ограничительные меры, как ожидается, будут продлены еще на год, как это делалось ранее", - отметил он.

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Санкции против Крыма

Санкции против Крыма

UA.news

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 декабря вступило в силу решение Евросоюза о продлении экономических санкций против России на полгода, до 31 июля 2019-го. Ограничительные меры против России направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферы, связанные с производством товаров двойного назначения.

Напомним, в мае производители оккупированного Крыма попросили Торгово-промышленную палату Российской Федерации помочь сгладить негативные последствия санкций, в которых вынужден работать местный бизнес.

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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
И где обещанный НОВЫЙ удар? Все по старому. Все те же "санкции" к которым все уже привыкли и не обращают внимание. спросите про санкции у Сименс
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Южный Гарик
Южный Гарик
И поэтому украинцам опять повышают стоимость электроэнергии, о чем написал обоз в предыдущей статье))))
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Весь мир с нами! Маскаляку на гиляку!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Хорошо Хорошо, http://rusdemotivator.ru/uploads/05-12-2015/2015051206034297.png
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