ЕС задумал снова ударить санкциями по Крыму: что известно

Евросоюз намерен в очередной раз продлить на год санкции в отношении аннексированного Россией Крыма и Севастополя, срок действия которых истекает 23 июня 2019 года.

Об этом корреспонденту ТАСС сообщил европейский источник в Брюсселе. Отмечается, что это решение не связано с объявлением МИД РФ о расширении черного списка представителей ЕС в ответ на действия ЕС по введению ограничительных мер в отношении россиян.

"Скоро, 23 июня, истекает срок действия санкций по Крыму и Севастополю. И так как ситуация остается неизменной, ограничительные меры, как ожидается, будут продлены еще на год, как это делалось ранее", - отметил он.

Санкции против Крыма UA.news

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 декабря вступило в силу решение Евросоюза о продлении экономических санкций против России на полгода, до 31 июля 2019-го. Ограничительные меры против России направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферы, связанные с производством товаров двойного назначения.

Напомним, в мае производители оккупированного Крыма попросили Торгово-промышленную палату Российской Федерации помочь сгладить негативные последствия санкций, в которых вынужден работать местный бизнес.

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