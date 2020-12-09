ЕС занял Украине 600 млн евро: когда придется отдавать и какие проценты

Европейская комиссия в среду, 9 декабря, выделила Украине транш макрофинансовой помощи на сумму 600 млн евро. Деньги пойдут на борьбу с COVID-19. Отдать долг нужно будет до 2035 года. В ответ на решение уже появилась реакция президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщает пресс-служба ЕК, исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сказал, что это первый транш чрезвычайной макрофинансовой помощи, который подтверждает солидарность ЕС с Украиной.

"Украина по-прежнему занимает важное место в европейской повестке дня. Это наша соседняя страна, и она принадлежит Европе. Мы привержены предлагать политическую, финансовую и техническую поддержку, особенно в это время кризиса, в качестве ответа на пандемию COVID-19 и преодоления социальных и экономических последствий", – заявил Домбровскис.

Домбровскис сообщил о транше Украине Twitter Домбровскиса

Он обратился к правительству и призвал продолжать реформы, улучшать уровень жизни украинцев и бороться с коррупцией.

На решения отреагировал президент Зеленский и глава правительства Денис Шмыгаль.

"Благодарен нашим партнерам в ЕС и лично президенту ЕК и исполнительному вице-президенту за предоставление Украине макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро. Это весомый сигнал поддержки экономической стабильности и дальнейшего курса реформ в Украине", – написал президент в Twitter.

Зеленский отреагировал на выделение транша Украине Twitter Зеленского

"Украина высоко ценит поддержку Европейского Союза. Благодарные Домбровскису и Еврокомиссии за очередной транш в сумме €600 млн. Это укрепит макрофинансовую стабильность в сложные времена пандемии COVID19. Вместе сильнее", – написал Шмыгаль в Twitter.

Премьер отреагировал на транш ЕС Twitter Шмыгаля

На каких условиях Украина получила кредит

В Министерстве финансов пояснили, что Украина получила от ЕС первый транш долгосрочного займа под 0,125%. Погасить долг нужно будет в июне 2035 года.

"Мы благодарны Европейской Комиссии за оказанную поддержку, которая безусловно является очередным отражением стратегического партнерства между Украиной и Европейским Союзом. Полученные средства будут направлены на финансирование расходов государственного бюджета, что будет способствовать поддержанию финансовой стабильности в Украине", – отметил министр финансов Сергей Марченко.

Средства были предоставлены в рамках уже пятой программы, реализуемой в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании и Кредитного соглашения с ЕС. Она была заключена 23 июля 2020 в Брюсселе и рассчитана на общую сумму 1,2 млрд евро.

"На сегодняшний день, общая сумма льготной кредитной помощи ЕС, полученной Украиной в рамках реализации в течение 2014 – 2020 годов пяти программ макрофинансовой помощи, достигла 4,41 млрд евро", – добавили в Минфине.

Средства пошли на: уменьшение внешней финансовой нагрузки на Украину, улучшения ее платежного баланса и обеспечения бюджетных нужд.

Обязательства, которые должна выполнить Украина для получения 2-го транша (600 млн евро):

реформа управления государственными финансами;

должное управление и верховенство права;

улучшение бизнес-климата;

секторальные реформы и реформы государственных предприятияй.

Как добавил глава правительства, 640 млн евро предоставит Украине Европейский инвестиционный банк на развитие инфраструктуры и транспорта.

Три кредитных соглашения с ЕИБ:

340 млн евро для восстановления инфраструктуры и улучшение условий жизни и ведения бизнеса в пострадавших от военного конфликта регионах на востоке Украины.

200 млн евро для улучшения качества и надежности общественного транспорта в почти 20 городах Украины.

100 млн евро для модернизации 183 км автомобильных дорог в Луганской области.

Украина подписала три кредитные соглашения с ЕИБ Telegram Шмыгаля

Напомним, что получение макрофинансовой помощи ЕС напрямую зависит от соглашений Украины с Международным валютным фондом. Вопреки всем ожиданиям, Киев не смог добиться очередного транша Фонда в 2020-м году.

По словам министра финансов, достижение соглашения на счет визита миссии МВФ откроет Украине путь к получению макрофинансовой помощи, к восстановлению переговоров со Всемирным банком и другими международными партнерами.

"У нас эти средства, конечно, предусмотрены в бюджете. Более того, у нас были предусмотрены два транша от МВФ. Мы выполнили все структурные "маяки" для первого просмотра. Конечно, сейчас уже есть другие структурные "маяки", по которым мы еще в процессе выполнения", – заверил Марченко.