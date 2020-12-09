ЕС выделил Украине 600 млн евро

Европейская комиссия в среду, 9 декабря, выделила Украине транш макрофинансовой помощи на сумму 600 млн евро. Деньги пойдут на борьбу с COVID-19.

Как сообщает пресс-служба ЕК, исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сказал, что это первый транш чрезвычайной макрофинансовой помощи, который подтверждает солидарность ЕС с Украиной.

"Украина по-прежнему занимает важное место в европейской повестке дня. Это наша соседняя страна, и она принадлежит Европе. Мы привержены предлагать политическую, финансовую и техническую поддержку, особенно в это время кризиса, в качестве ответа на пандемию COVID-19 и преодоления социальных и экономических последствий", – заявил Домбровскис.

Он обратился к правительству и призвал продолжать реформы, улучшать уровень жизни украинцев и бороться с коррупцией.

Напомним, что получение макрофинансовой помощи ЕС напрямую зависит от соглашений Украины с Международным валютным фондом. Вопреки всем ожиданиям, Киев не смог добиться очередного транша Фонда в 2020-м году.

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