ЕС ввел в действие антироссийские санкции по Навальному: под удар попал глава ФСБ

Европейский Союз ввел в действие санкции против шести россиян, причастных к отравлению оппозиционера Алексея Навального.

В "черный список" вошли директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин и первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованном в четверг, 15 октября, в Официальном журнале Евросоюза.

Одновременно с этим под ограничительные меры попали два заместителя министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, а также полномочный представитель Владимира Путина в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Как сообщается в Официальном журнале ЕС, санкции касаются также Евгения Пригожина, который имеет "тесные связи, в том числе финансовые, с частной военной компанией Вагнера".

Санкции ЕС предусматривают запрет на въезд на территорию Евросоюза и заморозку любых финансовых активов в европейских банках.

Таким образом, ограничительные меры введены против шести человек и одной организации – Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

В одном из подразделений НИИ в советское время был создан "Новичок". Предпринимателям из ЕС теперь запрещено поддерживать любые отношения с российским институтом.

Как указано на сайте МИД Великобритании, страна также ввела визовые санкции и заморозила счета тех, кто ответственен за отравление российского оппозиционера Алексея Навального.

"Великобритания применит санкции, объявленные ЕС, против шести физических и одного юридического лица, причастных к отравлению и покушению на убийство Алексея Навального в рамках режима санкций ЕС в отношении химического оружия" – говорится в сообщении.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают санкции "сознательным недружественным шагом".

Александр Бортников – директор ФСБ России с 12 мая 2008 года. Постоянный член Совета Безопасности Российской Федерации с 25 мая 2008 года.

Андрей Ярин – начальник управления Президента России по внутренней политике с 22 октября 2016 года.

Сергей Кириенко – первый заместитель руководителя Администрации президента РФ с 5 октября 2016 года. Герой Российской Федерации. Председатель правительства РФ с 24 апреля по 24 августа 1998.

Евгений Пригожин – руководитель и спонсор Агентства интернет-исследований (IRA) – российской "фабрики троллей", которая уже попала под санкции США в 2018 году. IRA проводит операции с целью обострения политической напряженности и разногласий в зарубежных странах, в частности в Украине, странах ЕС и США. Также считается, что Пригожин является менеджером и финансистом русской частной военной компании Вагнера, участвует в дестабилизирующих операциях России в других странах, таких как Украина, Сирия, Судан, Ливия и Мозамбик. Из-за причастности к этой деятельности Пригожина неоднократно вносили в различные санкционные списки США.

14 октября послы Европейского Союза одобрили санкции против россиян, причастных к отравлению оппозиционера. Сообщалось, что ограничительные меры будут введены против шести человек и одной организации.

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