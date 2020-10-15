ЕС ввел в действие антироссийские санкции по Навальному: под удар попал глава ФСБ
Европейский Союз ввел в действие санкции против шести россиян, причастных к отравлению оппозиционера Алексея Навального.
В "черный список" вошли директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин и первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованном в четверг, 15 октября, в Официальном журнале Евросоюза.
Одновременно с этим под ограничительные меры попали два заместителя министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, а также полномочный представитель Владимира Путина в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.
Как сообщается в Официальном журнале ЕС, санкции касаются также Евгения Пригожина, который имеет "тесные связи, в том числе финансовые, с частной военной компанией Вагнера".
Санкции ЕС предусматривают запрет на въезд на территорию Евросоюза и заморозку любых финансовых активов в европейских банках.
Таким образом, ограничительные меры введены против шести человек и одной организации – Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).
В одном из подразделений НИИ в советское время был создан "Новичок". Предпринимателям из ЕС теперь запрещено поддерживать любые отношения с российским институтом.
Как указано на сайте МИД Великобритании, страна также ввела визовые санкции и заморозила счета тех, кто ответственен за отравление российского оппозиционера Алексея Навального.
"Великобритания применит санкции, объявленные ЕС, против шести физических и одного юридического лица, причастных к отравлению и покушению на убийство Алексея Навального в рамках режима санкций ЕС в отношении химического оружия" – говорится в сообщении.
Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают санкции "сознательным недружественным шагом".
Александр Бортников – директор ФСБ России с 12 мая 2008 года. Постоянный член Совета Безопасности Российской Федерации с 25 мая 2008 года.
Андрей Ярин – начальник управления Президента России по внутренней политике с 22 октября 2016 года.
Сергей Кириенко – первый заместитель руководителя Администрации президента РФ с 5 октября 2016 года. Герой Российской Федерации. Председатель правительства РФ с 24 апреля по 24 августа 1998.
Евгений Пригожин – руководитель и спонсор Агентства интернет-исследований (IRA) – российской "фабрики троллей", которая уже попала под санкции США в 2018 году. IRA проводит операции с целью обострения политической напряженности и разногласий в зарубежных странах, в частности в Украине, странах ЕС и США. Также считается, что Пригожин является менеджером и финансистом русской частной военной компании Вагнера, участвует в дестабилизирующих операциях России в других странах, таких как Украина, Сирия, Судан, Ливия и Мозамбик. Из-за причастности к этой деятельности Пригожина неоднократно вносили в различные санкционные списки США.
14 октября послы Европейского Союза одобрили санкции против россиян, причастных к отравлению оппозиционера. Сообщалось, что ограничительные меры будут введены против шести человек и одной организации.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Российский оппозиционер был отравлен 20 августа. Из России его направили в состоянии искусственной комы в Германию. В середине сентября Навального выписали из клиники в Берлине.
Министр иностранных дел Германии заявил, что Евросоюз обязательно введет против России санкции, если ОЗХО подтвердит данные об отравлении Навального "Новичком".
Организация проверила выводы, сделанные экспертами в Германии, Швеции и Франции, и подтвердила наличие в анализах российского оппозиционера следов вещества из группы "Новичок", не включенных в приложение к Конвенции о запрещении химоружия.
Навальный заявил, что уверен в том, что его отравление было организовано с подачи президента РФ Владимира Путина.