ЕС и США ввели санкции против белорусских чиновников: названы имена

Европейский Союз и США 2 октября ввели в действие санкции в отношении около 50 официальных лиц Беларуси за фальсификацию выборов президента и нарушение прав человека.

Данные о европейских санкциях обнародовал глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе. Информация об американских ограничительных мерах появилась на сайте Минфина США.

Санкции США

США ввели санкции против восьми белорусских чиновников. Среди них оказались секретарь Центризбиркома и ряд руководителей силовых органов.

Полный список лиц, попавших под ограничительные меры:

секретарь ЦИК Белоруссии Елена Дмухайло ,

заместитель председателя ЦИК Вадим Ипатов ,

глава МВД Юрий Караев ,

заместитель главы МВД – командующий внутренними войсками Юрий Назаренко ,

заместители министра внутренних дел Хазалбек Атабеков и Александр Барсуков ,

глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба ,

начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков.

Санкции Евросоюза

В черный список ЕС попали около 40 человек. Отмечается, что они несут ответственность за фальсификацию результатов президентских выборов и нарушения прав человека.

"Мы решили реализовать санкции, которые согласовали в августе. Это означает, что завтра (2 октября) письменной процедурой будет реализован черный список из примерно 40 имен", – сказал он.

При этом незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко в санкционный список не вошел. Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что ЕС не ввел санкций против Лукашенко, поскольку это подорвало бы требование Брюсселя начать диалог с оппозицией при посредничестве ОБСЕ и освободить политзаключенных.

"ЕС не ввел личных санкций против Лукашенко, поскольку это подорвало бы требование Брюсселя к нему начать диалог с оппозицией при посредничестве ОБСЕ и освободить политзаключенных. Это дало бы Лукашенко законные основания отказаться от выполнения этих условий", – подчеркнул он.

ЕС не мог ввести санкции против Беларуси полтора месяца — мешал Кипр. Для такого решения необходимо согласие всех членов ЕС, а власти Кипра заявляли, что одобрят ограничения против Беларуси только в обмен на санкции против Турции в связи с разработкой нефтяных месторождений у побережья острова.

В итоге власти Кипра согласились уступить — в обмен на обещание будущей поддержки в конфликте с Турцией. Эммануэль Макрон заявил, что санкции против Анкары все-таки могут быть введены в начале декабря, если Турция не пойдет на диалог с ЕС и не откажется от односторонних действий в отношении Кипра.

Реакция Беларуси

В ответ Министерство иностранных дел Беларуси заявило о введении санкций против ЕС. Заявление опубликовали на сайте ведомства.

"К сожалению, такая политика ЕС оказалась в ловушке сконструированной иллюзорной картинки событий в Беларуси, где якобы идет перманентная "борьба добра со злом", в которой все средства хороши, а в роли "зла" неизменно выступает легитимная власть", – говорится в сообщении МИД Беларуси.

При этом МИД не собирается публиковать свой санкционный список.

"Дальнейшая раскрутка ЕС "санкционного маховика" может привести к еще более серьезным последствиям, например, выходу Беларуси из общих программ и проектов, пересмотру уровня и модальности дипломатического присутствия до решения о целесообразности сохранения дипломатических отношений", – добавили в МИД.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Великобритания и Канада решили наказать Лукашенко санкциями за фальсификацию выборов и реакцию на протесты в стране. Кроме Лукашенко и его сына Виктора они затронули семерых высокопоставленных белорусских чиновников.