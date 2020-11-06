Совет Европейского Союза утвердил дополнительный санкционный список за фальсификацию выборов в Беларуси. В частности, они затронули и незаконно избранного президента Александра Лукашенко.

Решение было опубликовано в "Официальном журнале" Европейского союза.

ЕС внес в черный список Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. Среди них, в частности, значится сын незаконно избранного главы государства Виктор Лукашенко. Всем фигурантам списка запретят поездки в ЕС, а также заморозят их активы на территории союза.

ЕС ввел санкции против Лукашенко Официальный журнал ЕС

ЕС ввел санкции против Лукашенко Официальный журнал ЕС

"Как президент Белоруссии с властью над государственными органами, он несет ответственность за жестокие репрессии со стороны государственного аппарата, проведенные до и после президентских выборов 2020 года, в частности – отстранение ключевых кандидатов от оппозиции, произвольные аресты, жестокое обращение с мирными демонстрантами, а также запугивание и насилие в отношении журналистов", — объяснили такие меры в ЕС.

Как известно, легитимность Лукашенко как президента Беларуси в Евросоюзе не признают. 12 октября решение о персональных санкциях против него утвердил Совет ЕС на уровне глав МИД.

"Сегодня министры подтвердили, что господин Лукашенко не обладает никакой демократической легитимностью и политически дали свой "зеленый свет", чтобы начать подготовку следующего пакета санкций, который включит самого Лукашенко", – заявил тогда официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

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