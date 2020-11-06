ЕС ввел санкции против Лукашенко
Совет Европейского Союза утвердил дополнительный санкционный список за фальсификацию выборов в Беларуси. В частности, они затронули и незаконно избранного президента Александра Лукашенко.
Решение было опубликовано в "Официальном журнале" Европейского союза.
ЕС внес в черный список Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. Среди них, в частности, значится сын незаконно избранного главы государства Виктор Лукашенко. Всем фигурантам списка запретят поездки в ЕС, а также заморозят их активы на территории союза.
"Как президент Белоруссии с властью над государственными органами, он несет ответственность за жестокие репрессии со стороны государственного аппарата, проведенные до и после президентских выборов 2020 года, в частности – отстранение ключевых кандидатов от оппозиции, произвольные аресты, жестокое обращение с мирными демонстрантами, а также запугивание и насилие в отношении журналистов", — объяснили такие меры в ЕС.
Как известно, легитимность Лукашенко как президента Беларуси в Евросоюзе не признают. 12 октября решение о персональных санкциях против него утвердил Совет ЕС на уровне глав МИД.
"Сегодня министры подтвердили, что господин Лукашенко не обладает никакой демократической легитимностью и политически дали свой "зеленый свет", чтобы начать подготовку следующего пакета санкций, который включит самого Лукашенко", – заявил тогда официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Как сообщал OBOZREVATEL:
"Инаугурация" Лукашенко 23 сентября прошла без объявления и телетрансляции. Дата церемонии до последнего держалась в тайне, о ней не знали даже члены белорусского правительства.
В Минске перекрыли центральные улицы, сковав столицу Беларуси пробками.
Белорусские оппозиционеры осудили тайную "инаугурацию" Лукашенко и вышли на массовые протесты по всей стране.
Не обошлось без силовых методов разгона, водометов и раненых среди активистов. Сотни человек были задержаны.
США, Канада, Украина и ряд стран ЕС заявили, что тайная "инаугурация" Лукашенко является нелегитимной, поскольку результаты выборов были сфальсифицированными.
Кроме того, в ЕС заявили, что вынуждены пересмотреть отношения с официальным Минском, поскольку действия Лукашенко не направлены на решение кризиса в Беларуси.
Большинство стран мира не признали легитимность незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко.