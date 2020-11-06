ЕС ввел санкции против Лукашенко

Совет Европейского Союза утвердил дополнительный санкционный список за фальсификацию выборов в Беларуси. В частности они затронули и незаконно избранного президента Александра Лукашенко.

Об этом сообщает Bloomberg. По данным агентства, ЕС внес в черный список Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. Среди них, в частности, значится сын незаконно избранного главы государства Виктор Лукашенко. Всем фигурантам списка запретят поездки в ЕС, а также заморозят их активы на территории союза.

Как известно, легитимность Лукашенко как президента Беларуси в Евросоюзе не признают. 12 октября решение о персональных санкциях против него утвердил Совет ЕС на уровне глав МИД.

"Сегодня министры подтвердили, что господин Лукашенко не обладает никакой демократической легитимностью и политически дали свой "зеленый свет", чтобы начать подготовку следующего пакета санкций, который включит самого Лукашенко", – заявил тогда официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

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