Евросоюз решил наказать Россию за выборы в Крыму: что известно

Европейский союз намерен расширить санкционный список против России из-за аннексии украинского Крыма.

Во вторник, 28 января, ЕС введет ограничительные меры против семи человек. Об этом на своей странице в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

"Завтра ЕС добавит еще семь человек в свой список санкций в отношении лиц, подрывающих территориальную целостность Украины", – написал он.

Уточняется, что речь идет о людях, которые были причастны к организации и проведению так называемых выборов в Крыму осенью 2019 года.

The EU will tomorrow add another 7 ppl on its sanctions list over individuals undermining the territorial integrity of #Ukraine. the 7 facilitated and participated in the Russian regional elections in September in #Crimea. #Russia