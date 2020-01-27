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27 января • обновлено в 22:48
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Евросоюз решил наказать Россию за выборы в Крыму: что известно

2.6т
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Европейский союз намерен расширить санкционный список против России из-за аннексии украинского Крыма.

Во вторник, 28 января, ЕС введет ограничительные меры против семи человек. Об этом на своей странице в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

"Завтра ЕС добавит еще семь человек в свой список санкций в отношении лиц, подрывающих территориальную целостность Украины", – написал он.

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Уточняется, что речь идет о людях, которые были причастны к организации и проведению так называемых выборов в Крыму осенью 2019 года.

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Соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент США Дональд Трамп призвал Европу не покупать газ у "недружественных поставщиков". Он предложил брать ресурс у Штатов. РосСМИ посчитали, что американский глава говорил о РФ.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Санкции против России Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Новости Крыма Крым Новости России Европейский Союз санкции
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Голдобин Алексей
Голдобин Алексей
Россияне не волнуйтесь, вас всех включат ваша власть в собственные санкционные списки. Например санкционные продуктов, которые вам по их мнению нельзя есть.
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Федоров Федор
Федоров Федор
Голдобин Алексей, Леха, ты все за продукты россиян волнуешься) Кушать хочешь, раз о продуктах чужих переживаешь?
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Страху та сколько, напужали.
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Иванова Елена
Иванова Елена
Драго Кувалда, ну тебя ж в том списке нет)))))))))))) конечно тебе по фиг))))
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