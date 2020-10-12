ЕС введет санкции против Лукашенко

Европейский Союз принял политическое решение о введении санкций против президента Беларуси Александра Лукашенко.

Соответствующие решения поддержали министры иностранных дел 27 стран ЕС. Об этом в Twitter пишет AFP со ссылкой на европейский дипломатический источник.

"Главы МИД согласовали единую позицию о включении в санкционный список для Беларуси Александра Лукашенко, принимая во внимание его инаугурацию после выборов, которые не были свободными и справедливыми", – заявил еще один источник, сообщает российское пропагандистское информагентство ТАСС.

Дипломат отметил, что формальное утверждение дополнений в "черный список" и их вступление в силу произойдет позднее.

"Министры договорились продолжить работу по включению в список новых фигурантов, включая Лукашенко", – добавил он.

По словам источника, эта позиция будет озвучена на саммите ЕС 15-16 октября. На полную реализацию запуска санкций может уйти от недели до нескольких месяцев.

До этого министр иностранных дел Германии Хайко Маас предложил ввести санкции против президента Беларуси.

"Насилие со стороны режима Лукашенко продолжается", – сказал Маас на встрече глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге. Об этом сообщает газета Berliner Zeitung.

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