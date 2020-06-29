ЕС из-за Украины утвердил продление санкций против России на полгода

Евросоюз из-за Украины утвердил решение продлить экономические санкции против России до 31 января 2021 года.

Об этом стало известно на Совете ЕС в понедельник, 29 июня, сообщает пресс-служба законодательного органа.

"Это решение следует за последней оценкой состояния выполнения Минских соглашений, которое должно было быть выполнено к 31 декабря 2015 года, которая была дана на видеоконференции лидеров Европейского Совета, которая состоялась 19 июня 2020 года. Учитывая, что полная реализация Минских соглашений еще не достигнута, лидеры ЕС приняли политическое решение о продлении экономических санкций против России", – говорится в сообщении.

В ЕС подчеркнули, что санкции были введены против России в 2014 году, когда Москва начала агрессию против Украины.

Данные санкции против РФ снова продлили ограничение доступа к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний, и запретили формы финансовой помощи и посредничества в отношении российских финансовых институтов.

Также России запрещен прямой или косвенный импорт, экспорт или передача военной техники или других товаров, что могут быть использованными российскими военными.

Кроме того, под удар попали технологии, которые могут быть использованы в российском энергетическом секторе, например, при добыче и разведке нефти.

Как сообщал OBOZREVATEL, Совет Евросоюза 18 июня продлил до июня 2021 года санкции против РФ за незаконную оккупацию Крыма.