ЕС ударит по России новыми санкциями: что известно

Европейская комиссия в четверг, 20 июня, намерена продолжить действия санкций против Российской Федерации.

"Экономические санкции Европейского Союза в отношении России должны быть продлены Еврокомиссией 20 июня на шесть месяцев", – пишет в Twitter брюссельский журналист Рикард Йозвяк.

По его словам, дебатов по данному вопросу скорее всего не будет.

Европейская комиссия намерена продолжить действия санкций

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