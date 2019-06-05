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/Новости экономики

ЕС ударит по России новыми санкциями: что известно

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Европейская комиссия в четверг, 20 июня, намерена продолжить действия санкций против Российской Федерации.

"Экономические санкции Европейского Союза в отношении России должны быть продлены Еврокомиссией 20 июня на шесть месяцев", – пишет в Twitter брюссельский журналист Рикард Йозвяк.

По его словам, дебатов по данному вопросу скорее всего не будет.

Европейская комиссия намерена продолжить действия санкций

Европейская комиссия намерена продолжить действия санкций

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Тема
Санкции против России
Место
Россия
Теги
Европейская КомиссияЕвропейский Союз
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Sladko Semen
Sladko Semen
Новые санкции это хорошо забытые старые?
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